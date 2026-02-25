25 de fevereiro de 2026
CRUELDADE

VÍDEO: Filho joga álcool, ameaça queimar mãe viva e acaba preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Romano
O filho foi preso e conduzido ao Plantão Policial de Piracicaba pela GCM de Charqueada
  Uma cena revoltante de violência doméstica chocou moradores de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba, na noite desta terça-feira (24). Um homem de 43 anos foi preso após ameaçar incendiar a própria mãe, uma idosa de 67 anos, dentro de casa.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Charqueada, o agressor teria despejado álcool sobre a vítima e feito ameaças explícitas de atear fogo. Não satisfeito, ainda utilizou uma faca para intimidá-la durante o ataque.

Em meio ao terror, a idosa conseguiu escapar da residência e correu para a casa de um vizinho, que acionou imediatamente a equipe de segurança. Quando os agentes chegaram, encontraram a mulher em estado de choque, profundamente abalada pela violência sofrida.

Ainda segundo a corporação, o homem já possui histórico de ameaças no ambiente familiar, o que agrava ainda mais a situação.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O suspeito foi levado ao plantão policial de Piracicaba, onde teve a prisão em flagrante confirmada. Ele permanece detido e deve passar por audiência de custódia.

Os agentes Schwarz e Teodoro, responsáveis pela ocorrência, relataram os detalhes da ação que evitou uma possível tragédia.

