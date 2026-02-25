A disputa pelo Palácio do Planalto em 2026 começa a ganhar novos contornos. Levantamento da Atlas/Bloomberg indica que o senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um dos cenários de segundo turno, configurando empate técnico dentro da margem de erro.
De acordo com o estudo, Flávio aparece com 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula soma 46,2%. A diferença de apenas 0,1 ponto percentual está dentro da margem de erro de um ponto para mais ou para menos. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos representam 7,5%.
Tarcísio também supera Lula em simulação
Outro cenário testado indica vantagem do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre Lula. Nesse confronto, Tarcísio alcança 47,1% contra 45,9% do atual presidente. A fatia de eleitores que não escolheram candidato ou optaram por voto inválido soma 7%.
Primeiro turno: Lula lidera, mas sem folga confortável
Apesar do avanço de adversários em simulações de segundo turno, Lula aparece à frente em todos os cenários de primeiro turno analisados. As intenções de voto variam entre 37% e 47%, dependendo da composição dos concorrentes.
No cenário mais favorável ao presidente, ele atinge 47,1% ao disputar com Flávio Bolsonaro, Tarcísio, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).
Zema, aliás, aparece com frequência em terceiro lugar nas projeções, oscilando entre 1,5% e 8,5%, conforme a presença de outros nomes na disputa.
Bolsonaro e Michelle ficam atrás
A pesquisa também testou cenários com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso consiga reverter sua inelegibilidade. Na simulação, Lula venceria por 47,3% a 45,4%.
Já em eventual disputa contra Michelle Bolsonaro, o presidente também sairia na frente, com 47,5% frente a 44,7%.
Metodologia
O levantamento ouviu 4.986 eleitores por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026. Segundo os responsáveis, o estudo apresenta nível de confiança de 95%.
As eleições presidenciais estão marcadas para 4 de outubro de 2026. Caso nenhum candidato alcance maioria absoluta, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.
Com o cenário ainda aberto e nomes em consolidação, os números indicam uma disputa mais apertada do que em ciclos anteriores, elevando a temperatura do debate político a quase oito meses do pleito.