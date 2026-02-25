A disputa pelo Palácio do Planalto em 2026 começa a ganhar novos contornos. Levantamento da Atlas/Bloomberg indica que o senador Flávio Bolsonaro (PL) alcançou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um dos cenários de segundo turno, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

De acordo com o estudo, Flávio aparece com 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula soma 46,2%. A diferença de apenas 0,1 ponto percentual está dentro da margem de erro de um ponto para mais ou para menos. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos representam 7,5%.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Tarcísio também supera Lula em simulação