O teto do funcionalismo determina que nenhum servidor pode receber acima do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente fixado em R$ 46.366,19. Apesar disso, uma combinação de gratificações, auxílios e pagamentos classificados como indenizatórios tem elevado os rendimentos de parte do setor público muito além desse limite.

Essas verbas ficam fora do teto constitucional por serem enquadradas como compensações ou reembolsos. Na prática, o mecanismo abre espaço para que contracheques ultrapassem com folga o valor máximo previsto na Constituição; em alguns casos, chegando a mais que dobrar o teto. Dados recentes mostram que o rendimento médio líquido de magistrados supera amplamente o limite constitucional. Em tribunais estaduais, há registros de médias mensais acima de R$ 100 mil.

A seguir, cinco privilégios que ajudam a explicar como os chamados supersalários são formados.