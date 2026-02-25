O governo federal anunciou a elevação do Imposto de Importação sobre aproximadamente mil itens, com aumento que pode chegar a 25% em determinadas categorias. A decisão atinge principalmente produtos do setor de tecnologia e bens de capital, elevando o custo de itens que dependem de componentes estrangeiros.

A medida alcança tanto consumidores que compram eletrônicos importados quanto empresas que utilizam equipamentos de alta tecnologia em suas operações.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Celulares, TVs e componentes na lista