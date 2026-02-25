A Prefeitura de Piracicaba iniciou o recapeamento da avenida José Micheletti, na região central da cidade. A intervenção será realizada em toda a extensão da via, no trecho entre a avenida Independência e a rua XV de Novembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, os trabalhos incluem a preparação da base, fresagem do pavimento antigo e aplicação de uma nova camada asfáltica, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e aumentar a durabilidade do asfalto.
Além do recape, a avenida também passa por adequações no sistema de drenagem, com a instalação de nova tubulação e melhorias nas bocas de lobo, buscando reduzir problemas relacionados ao escoamento de água. A administração municipal orienta moradores, comerciantes e visitantes a não deixarem veículos estacionados nas vias durante a execução dos serviços, para evitar interrupções no cronograma e falhas no acabamento do asfalto.
As obras integram o plano de melhorias da malha viária do município, com foco na segurança e na fluidez do trânsito. Durante a execução, podem ocorrer bloqueios e desvios temporários na região. A programação está sujeita a alterações conforme as condições climáticas e operacionais.