A programação especial que celebra os 125 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) começa com música e homenagem a um dos maiores nomes da canção brasileira. Nesta quinta-feira (26), às 17h30, o Salão Nobre do Prédio Central recebe o espetáculo “Pa Moreno Canta Milton”, dedicado à obra de Milton Nascimento.
Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, a apresentação é aberta à comunidade e marca o início de uma agenda comemorativa que se estenderá ao longo de 2026, reunindo eventos culturais, científicos e institucionais no campus da USP em Piracicaba.
Releituras de um ícone da MPB
O show propõe um percurso por diferentes momentos da trajetória artística de Milton Nascimento, reconhecido pela força poética de suas composições e pela influência decisiva na música popular brasileira. O repertório reúne canções que atravessaram gerações e ajudaram a consolidar o artista como referência nacional e internacional.
A interpretação fica por conta da cantora piracicabana Pa Moreno, que construiu carreira sólida como intérprete, compositora, produtora cultural e gaitista. Com mais de 30 anos de atuação, a artista desenvolve trabalhos autorais no Brasil e na Europa e é reconhecida pela intensidade vocal e presença de palco.
No espetáculo, Pa Moreno será acompanhada por Legal Aleixo, no violão, e Eduardo Gallian, na guitarra, formando um trio que aposta em arranjos sensíveis e contemporâneos para revisitar o repertório do homenageado.
Conexão histórica com a Esalq
A apresentação tem significado especial para a artista. Foi no coral da Esalq que Pa Moreno deu os primeiros passos na música. Além da trajetória artística, ela também construiu vínculos acadêmicos e profissionais no campus.
Formada técnica em Química, atuou como estagiária no Departamento de Engenharia Florestal entre 1995 e 1999. Anos depois, de 2006 a 2008, trabalhou no Departamento de Fitopatologia, fortalecendo sua relação com a instituição.
O retorno ao Salão Nobre para abrir oficialmente as comemorações dos 125 anos simboliza esse reencontro entre arte, formação acadêmica e memória afetiva.
Celebração que vai além da academia
A agenda comemorativa da Esalq ao longo de 2026 pretende destacar a contribuição da instituição para o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento científico, sem deixar de lado sua relevância cultural para Piracicaba e região.
Ao incluir apresentações artísticas na programação oficial, a escola amplia o diálogo com a comunidade e reforça o papel do campus como espaço de convivência, produção cultural e integração social.
Serviço
O espetáculo acontece nesta quinta-feira (26), às 17h30, no Salão Nobre do Edifício Central da Esalq, localizado na Avenida Pádua Dias, 11, em Piracicaba. A entrada é gratuita e aberta ao público. Não é necessário realizar inscrição antecipada.