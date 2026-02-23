Com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição prévia, a apresentação é aberta à comunidade e marca o início de uma agenda comemorativa que se estenderá ao longo de 2026, reunindo eventos culturais, científicos e institucionais no campus da USP em Piracicaba.

A programação especial que celebra os 125 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) começa com música e homenagem a um dos maiores nomes da canção brasileira. Nesta quinta-feira (26), às 17h30, o Salão Nobre do Prédio Central recebe o espetáculo “Pa Moreno Canta Milton”, dedicado à obra de Milton Nascimento.

O show propõe um percurso por diferentes momentos da trajetória artística de Milton Nascimento, reconhecido pela força poética de suas composições e pela influência decisiva na música popular brasileira. O repertório reúne canções que atravessaram gerações e ajudaram a consolidar o artista como referência nacional e internacional.

A interpretação fica por conta da cantora piracicabana Pa Moreno, que construiu carreira sólida como intérprete, compositora, produtora cultural e gaitista. Com mais de 30 anos de atuação, a artista desenvolve trabalhos autorais no Brasil e na Europa e é reconhecida pela intensidade vocal e presença de palco.

No espetáculo, Pa Moreno será acompanhada por Legal Aleixo, no violão, e Eduardo Gallian, na guitarra, formando um trio que aposta em arranjos sensíveis e contemporâneos para revisitar o repertório do homenageado.

Conexão histórica com a Esalq