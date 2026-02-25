A nova decisão atendeu a recurso apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais, que contestou a absolvição concedida anteriormente tanto ao acusado quanto à mãe da vítima. Com a mudança de entendimento, foi restabelecida a sentença aplicada em primeira instância.

O desembargador Magid Nauef Lauar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reviu decisão anterior e determinou a condenação de um homem de 35 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro.

Na decisão anterior, o magistrado havia acolhido argumento da defesa de que existia um vínculo afetivo entre o homem e a adolescente, além de consentimento familiar para o relacionamento. O entendimento levou à absolvição, sob justificativa de que o caso apresentaria circunstâncias específicas.

A decisão provocou ampla repercussão negativa e mobilizou entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, além de representantes políticos. O julgamento na 9ª Câmara Criminal terminou com placar de 2 votos a 1 pela absolvição. A divergência foi apresentada pela desembargadora Kárin Emmerich.

O que diz a legislação

O crime de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão para quem mantém conjunção carnal ou pratica ato libidinoso com menor de 14 anos.