. Um empresário de 50 anos viveu momentos de terror na madrugada desta terça-feira (24) ao ser surpreendido por criminosos dentro da própria casa enquanto dormia. Ele foi rendido no quarto, amarrado com fios e fita adesiva e trancado no banheiro enquanto os bandidos faziam uma verdadeira “limpa” no imóvel em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
A ação só começou a desmoronar quando a Polícia Militar estranhou dois carros suspeitos estacionados em frente à residência, de madrugada, aparentemente carregados de eletrônicos. Com a aproximação da viatura, houve fuga em massa. Um veículo foi abandonado próximo à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o outro teve dois ocupantes correndo a pé. Um conseguiu escapar, mas o comparsa, de 37 anos, foi preso após perseguição e acabou confessando o crime.
Dentro do carro abandonado, os policiais encontraram celulares e diversos objetos roubados da casa. Em um dos aparelhos surgiu a pista que chocou ainda mais o caso: uma foto do suspeito com uma jovem de 23 anos — namorada dele e funcionária da vítima havia cerca de um ano e meio.
A mulher foi localizada em um motel da cidade. No começo negou participação, mas depois admitiu que repassou informações privilegiadas sobre a rotina e a casa ao companheiro por causa de dívidas.
O empresário contou que acordou com barulhos estranhos e deu de cara com dois homens dentro do quarto. Sob ameaça — eles diziam estar armados — foi imobilizado, amarrado e trancado no banheiro enquanto os criminosos procuravam joias, dinheiro e eletrônicos. Ele ainda suspeita que havia uma terceira pessoa envolvida.
A polícia acredita que os bandidos entraram usando chave, já que o portão é difícil de arrombar — reforçando a suspeita de facilitação interna.
Foram recuperados diversos itens prontos para serem levados, incluindo TVs, notebooks, videogames, iPad, impressora 3D, Alexa, mesa de som, equipamentos de potência e até condensador de ar-condicionado — uma mudança completa.
O casal foi preso, passou por atendimento médico e ficou à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo com restrição de liberdade da vítima e segue sob investigação.
Uma madrugada de medo, violência e uma traição que veio de quem estava dentro de casa.