. Um empresário de 50 anos viveu momentos de terror na madrugada desta terça-feira (24) ao ser surpreendido por criminosos dentro da própria casa enquanto dormia. Ele foi rendido no quarto, amarrado com fios e fita adesiva e trancado no banheiro enquanto os bandidos faziam uma verdadeira “limpa” no imóvel em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

A ação só começou a desmoronar quando a Polícia Militar estranhou dois carros suspeitos estacionados em frente à residência, de madrugada, aparentemente carregados de eletrônicos. Com a aproximação da viatura, houve fuga em massa. Um veículo foi abandonado próximo à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o outro teve dois ocupantes correndo a pé. Um conseguiu escapar, mas o comparsa, de 37 anos, foi preso após perseguição e acabou confessando o crime.