Segundo informações apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde, do total aplicado, R$ 422,4 milhões são recursos municipais, R$ 132,2 milhões correspondem a repasses estaduais e R$ 229,9 milhões a recursos federais.

A Prefeitura de Piracicaba aplicou R$ 785,9 milhões em ações e serviços públicos de saúde em 2025, um aumento de 12,72% em relação a 2024, quando foram aplicados R$ 697,2 milhões. Os dados foram apresentados durante audiência pública de prestação de contas referente ao 3º quadrimestre, realizada nesta terça-feira (24/02), no Fundo Municipal de Saúde.

O valor aplicado representa 21,55% da receita corrente líquida do município, que totalizou R$ 1,96 bilhão em 2025. A receita é composta por R$ 836,9 milhões da arrecadação tributária municipal, R$ 144,7 milhões de transferências da União e R$ 978,3 milhões de transferências do Estado.

A audiência apresentou ainda dados sobre a produção de serviços de saúde. As consultas médicas da Atenção Básica aumentaram 14,3% em relação a 2024, totalizando 348.914 atendimentos. Os atendimentos e procedimentos de enfermagem tiveram alta de 13%, com 894.859 registros, e os atendimentos de saúde bucal cresceram 9%, somando 406.611 procedimentos.

Os exames laboratoriais aumentaram 14,2%, totalizando 2.226.050 procedimentos. Os atendimentos em saúde mental cresceram 5%, com 61.250 registros, e os atendimentos médicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) apresentaram alta de 1,4%, com 793.021 atendimentos.