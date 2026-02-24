24 de fevereiro de 2026
Adolescente é ferida com vidro de perfume em escola

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Wagner Moriente/GCM
A Guarda Civil foi acionada e registrou um boletim de ocorrência.
  Uma adolescente ficou ferida após ser atingida no rosto com um vidro de perfume, durante uma briga dentro de uma escola estadual em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

LEIA MAIS

 O caso ocorreu nesta segunda-feira (23) e mobilizou a Guarda Civil Municipal. A agressão foi registrada na Escola Estadual Dorivaldo Damm, localizada na zona rural do município. De acordo com informações, a vítima e a agressora — ambas alunas do 9º ano e colegas de sala — discutiram antes do ataque.

Durante o desentendimento, a estudante suspeita teria utilizado um vidro de perfume para golpear a colega no rosto, provocando ferimentos. O objeto não foi localizado pelos agentes da Guarda Civil Municipal, que foram acionados para atender a ocorrência.

Segundo relatos, as adolescentes já haviam se envolvido em outras discussões anteriormente. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias e responsabilidades.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima nem sobre possíveis medidas disciplinares adotadas pela direção da escola.

