A escolha entre frango e carne bovina costuma dividir opiniões quando o assunto é saúde metabólica. Por anos, a carne vermelha foi associada ao aumento do risco de diabetes tipo 2, enquanto o frango ganhou espaço como alternativa considerada mais leve. No entanto, um estudo recente reacendeu o debate ao apontar que, no curto prazo, as diferenças podem não ser tão claras.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Indiana University School of Public Health-Bloomington e do Illinois Institute of Technology e publicada em dezembro na revista Current Developments in Nutrition.

O que a pesquisa analisou