A Vigilância Epidemiológica de Piracicaba começou a aplicar, nesta terça-feira (24), o imunizante contra bronquiolite em bebês prematuros nascidos nos hospitais do município. A iniciativa, inédita no Sistema Único de Saúde (SUS), garante a administração do nirsevimabe, anticorpo monoclonal fornecido pelo Ministério da Saúde que amplia a proteção contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa da doença.

Diferentemente das vacinas tradicionais, o nirsevimabe oferece proteção imediata, sem necessidade de estimular o sistema imunológico do bebê a produzir anticorpos. A estratégia é voltada a recém-nascidos prematuros (aqueles com idade gestacional inferior a 37 semanas) e também contempla crianças de até dois anos com comorbidades, como doença pulmonar crônica da prematuridade (broncodisplasia), cardiopatias congênitas, anomalias das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística e imunocomprometimento grave.

