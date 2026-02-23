Contribuintes que vão entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026 precisam ficar atentos: o prazo para receber o informe de rendimentos termina no dia 27 de fevereiro.

A legislação determina que as fontes pagadoras disponibilizem o documento até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte ao pagamento. Como em 2026 o dia 28 cai em um sábado, o limite foi antecipado para a sexta-feira anterior.

O informe reúne os dados do ano-base 2025 e serve como base oficial para o preenchimento da declaração, que tradicionalmente começa a ser enviada em março.