23 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIQUE DE OLHO!

Informe do IR 2026 tem prazo antecipado; VEJA o que muda

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O prazo para receber o informe de rendimentos do IR 2026 termina em 27 de fevereiro.
O prazo para receber o informe de rendimentos do IR 2026 termina em 27 de fevereiro.

Contribuintes que vão entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026 precisam ficar atentos: o prazo para receber o informe de rendimentos termina no dia 27 de fevereiro.

A legislação determina que as fontes pagadoras disponibilizem o documento até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte ao pagamento. Como em 2026 o dia 28 cai em um sábado, o limite foi antecipado para a sexta-feira anterior.

O informe reúne os dados do ano-base 2025 e serve como base oficial para o preenchimento da declaração, que tradicionalmente começa a ser enviada em março.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Por que o informe é indispensável

O documento consolida todas as informações sobre rendimentos e tributos recolhidos ao longo do ano. Ele detalha:

  • Salários, férias, 13º e bônus (para trabalhadores formais);
  • Imposto retido na fonte e contribuições ao INSS;
  • Benefícios pagos a aposentados e pensionistas;
  • Rendimentos de aplicações financeiras, como CDBs, fundos e ações;
  • Valores pagos a planos de saúde e despesas médicas dedutíveis.

Esses mesmos dados são enviados pelas fontes pagadoras à Receita Federal, que cruza as informações com a declaração entregue pelo contribuinte. Divergências podem levar à malha fina.

Por isso, o informe também funciona como instrumento de conferência — inclusive para quem optar pela declaração pré-preenchida.

Onde consultar se não receber

Caso o documento não seja disponibilizado até o prazo, a recomendação é solicitar formalmente à empresa, banco ou instituição responsável e guardar o comprovante do pedido.

Outra alternativa é acessar o portal e-CAC com login Gov.br nível prata ou ouro. Como as fontes pagadoras são obrigadas a enviar os dados ao Fisco, o contribuinte pode verificar ali os rendimentos vinculados ao CPF.

Empresas que descumprirem o prazo ou enviarem informações incorretas estão sujeitas a multa de R$ 41,43 por documento.

Mudanças no IR não valem agora

Apesar das recentes alterações nas faixas de isenção do Imposto de Renda, que ampliam a isenção para rendas de até R$ 5 mil e reduzem a carga tributária para quem ganha até R$ 7.350, as novas regras só entram em vigor no próximo ciclo.

O informe que será entregue agora refere-se exclusivamente aos rendimentos obtidos em 2025, sem impacto das novas medidas.

Guarde seus comprovantes

Especialistas recomendam manter o informe de rendimentos e demais documentos por pelo menos cinco anos, período em que a declaração pode ser revisada pela Receita.

Organização antecipada e conferência cuidadosa são as principais estratégias para evitar inconsistências e atrasos na restituição.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários