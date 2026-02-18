A contagem regressiva para o Imposto de Renda 2026 já começou. A Receita Federal do Brasil informou que o cronograma oficial da declaração (incluindo a data de liberação do programa e o prazo final de envio) será divulgado na primeira quinzena de março.

No ciclo anterior, o envio começou em 15 de março e se encerrou em 31 de maio. A tendência é que o período se mantenha semelhante, mas a confirmação depende do anúncio oficial.

