Um filhote de tamanduá-bandeira foi resgatado após ser localizado agarrado ao corpo da mãe morta em uma estrada na zona rural de Tiros, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O caso ocorreu na tarde do último sábado (21) e mobilizou a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente.
A cena foi percebida por uma motorista que passava pelo trecho e decidiu parar para verificar a situação. Ao constatar que se tratava de dois animais silvestres caídos sobre a pista, ela acionou as autoridades ambientais.
Filhote estava vivo e sem ferimentos aparentes
Quando a equipe chegou ao local, encontrou a fêmea adulta já sem vida, possivelmente vítima de atropelamento — uma das principais ameaças à fauna nas rodovias brasileiras. O filhote permanecia junto ao corpo e apresentava sinais aparentes de boa saúde.
A estimativa é que o animal tenha entre seis e oito meses de idade, fase em que já consegue se alimentar de insetos como formigas e cupins, não dependendo exclusivamente do leite materno.
Após o resgate, o tamanduá foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) de Patos de Minas, onde recebe acompanhamento técnico. Imagens divulgadas mostram o filhote em recuperação, utilizando um objeto de pelúcia como forma de adaptação e conforto no novo ambiente.
Espécie enfrenta ameaças crescentes
O tamanduá-bandeira é classificado como vulnerável no Brasil. A combinação entre atropelamentos frequentes e perda de habitat natural tem pressionado a população da espécie em diversas regiões do país.
Autoridades reforçam que, ao encontrar animais silvestres feridos, a população deve acionar órgãos competentes, como a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros. Além de garantir atendimento adequado, a medida evita a prática ilegal de manter animais silvestres sob guarda, conforme prevê a legislação ambiental brasileira.