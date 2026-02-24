A cena foi percebida por uma motorista que passava pelo trecho e decidiu parar para verificar a situação. Ao constatar que se tratava de dois animais silvestres caídos sobre a pista, ela acionou as autoridades ambientais.

Um filhote de tamanduá-bandeira foi resgatado após ser localizado agarrado ao corpo da mãe morta em uma estrada na zona rural de Tiros, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O caso ocorreu na tarde do último sábado (21) e mobilizou a equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou a fêmea adulta já sem vida, possivelmente vítima de atropelamento — uma das principais ameaças à fauna nas rodovias brasileiras. O filhote permanecia junto ao corpo e apresentava sinais aparentes de boa saúde.

A estimativa é que o animal tenha entre seis e oito meses de idade, fase em que já consegue se alimentar de insetos como formigas e cupins, não dependendo exclusivamente do leite materno.

Após o resgate, o tamanduá foi encaminhado ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) de Patos de Minas, onde recebe acompanhamento técnico. Imagens divulgadas mostram o filhote em recuperação, utilizando um objeto de pelúcia como forma de adaptação e conforto no novo ambiente.

Espécie enfrenta ameaças crescentes