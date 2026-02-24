Na sessão anterior, a moeda norte-americana já havia encerrado em baixa de 0,14%, cotada a R$ 5,1685.

O dólar voltou a perder força nesta terça-feira (24) e chegou a R$ 5,1424 na mínima do dia, sendo negociado a R$ 5,1497 por volta das 14h, queda de 0,36%. O movimento ocorre em meio à repercussão das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e à expectativa sobre os próximos passos da política monetária americana.

Entrou em vigor a tarifa adicional de 10% sobre produtos importados pelos Estados Unidos que não estejam na lista de exceções. A medida foi anunciada pelo presidente Donald Trump e formalizada pelas autoridades aduaneiras americanas.

Apesar da confirmação da alíquota de 10%, o mercado monitora a possibilidade de elevação futura para 15%, o que aumenta a incerteza sobre os impactos no comércio global. Produtos brasileiros como aço e alumínio seguem sujeitos a tarifas elevadas, que chegam a 50%, além da nova taxa.

Juros nos EUA seguem no radar

Investidores também acompanham declarações de dirigentes do Federal Reserve, que avaliam os efeitos da inflação e das transformações no mercado de trabalho impulsionadas pela inteligência artificial.