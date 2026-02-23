Começou nesta segunda-feira (23) a 35ª edição do Feirão promovido pela Serasa, iniciativa nacional de renegociação de dívidas que oferece descontos que podem chegar a até 99% para consumidores com o nome negativado.

A ação reúne mais de 2 mil empresas parceiras e disponibiliza cerca de 620 milhões de ofertas em todo o país. As oportunidades contemplam débitos com bancos, financeiras, concessionárias de serviços básicos, operadoras de telefonia, varejistas e securitizadoras.

Como participar

Os consumidores podem negociar as dívidas por diferentes canais: