Começou nesta segunda-feira (23) a 35ª edição do Feirão promovido pela Serasa, iniciativa nacional de renegociação de dívidas que oferece descontos que podem chegar a até 99% para consumidores com o nome negativado.
A ação reúne mais de 2 mil empresas parceiras e disponibiliza cerca de 620 milhões de ofertas em todo o país. As oportunidades contemplam débitos com bancos, financeiras, concessionárias de serviços básicos, operadoras de telefonia, varejistas e securitizadoras.
Como participar
Os consumidores podem negociar as dívidas por diferentes canais:
* Site oficial da Serasa
* Aplicativo da empresa (Android e iOS)
* WhatsApp oficial
* Atendimento presencial nas agências dos Correios, mediante apresentação de documento oficial com foto
Em alguns casos, é possível realizar o pagamento via Pix, com baixa imediata da negativação, o que pode impactar positivamente a pontuação de crédito do consumidor.
Prazo e cenário
O feirão segue até o dia 1º de abril e ocorre em meio a um cenário de alta inadimplência no país, com milhões de brasileiros enfrentando dificuldades para manter as contas em dia.
A iniciativa busca facilitar a reorganização financeira das famílias, oferecendo condições especiais para quitação ou parcelamento de débitos e incentivando o retorno ao mercado de crédito.