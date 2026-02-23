23 de fevereiro de 2026
DEVEDORES

Feirão Limpa Nome traz milhões de ofertas para renegociar dívidas

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Em alguns casos, é possível realizar o pagamento via Pix, com baixa imediata da negativação
Em alguns casos, é possível realizar o pagamento via Pix, com baixa imediata da negativação

Começou nesta segunda-feira (23) a 35ª edição do Feirão promovido pela Serasa, iniciativa nacional de renegociação de dívidas que oferece descontos que podem chegar a até 99% para consumidores com o nome negativado.

A ação reúne mais de 2 mil empresas parceiras e disponibiliza cerca de 620 milhões de ofertas em todo o país. As oportunidades contemplam débitos com bancos, financeiras, concessionárias de serviços básicos, operadoras de telefonia, varejistas e securitizadoras.

Como participar

Os consumidores podem negociar as dívidas por diferentes canais:

* Site oficial da Serasa
* Aplicativo da empresa (Android e iOS)
* WhatsApp oficial
* Atendimento presencial nas agências dos Correios, mediante apresentação de documento oficial com foto

Em alguns casos, é possível realizar o pagamento via Pix, com baixa imediata da negativação, o que pode impactar positivamente a pontuação de crédito do consumidor.

Prazo e cenário

O feirão segue até o dia 1º de abril e ocorre em meio a um cenário de alta inadimplência no país, com milhões de brasileiros enfrentando dificuldades para manter as contas em dia.

A iniciativa busca facilitar a reorganização financeira das famílias, oferecendo condições especiais para quitação ou parcelamento de débitos e incentivando o retorno ao mercado de crédito.

