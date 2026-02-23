Uma ação rápida da Polícia Militar terminou com a prisão de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas e resistência à prisão na madrugada desta segunda-feira (23), em Piracicaba. A ocorrência foi registrada por volta das 00h53, na região dos bairros Maracanã e Nova América.

De acordo com informações do 10º BPM/I, equipes da 4ª Companhia realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Maracanã — área já conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes — quando flagraram um indivíduo entregando algo semelhante a drogas a outro homem.Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata, atravessando um córrego no sentido do bairro Nova América. Diante da tentativa de evasão, os policiais montaram um cerco estratégico com apoio de outras viaturas da 4ª Companhia.