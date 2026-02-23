Uma ação rápida da Polícia Militar terminou com a prisão de um jovem de 18 anos por tráfico de drogas e resistência à prisão na madrugada desta segunda-feira (23), em Piracicaba. A ocorrência foi registrada por volta das 00h53, na região dos bairros Maracanã e Nova América.
LEIA MAIS
- Ciclista morre em colisão com carro na Limeira-Piracicaba
- Familiares se despedem das 6 vítimas de acidente com lancha
De acordo com informações do 10º BPM/I, equipes da 4ª Companhia realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Maracanã — área já conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes — quando flagraram um indivíduo entregando algo semelhante a drogas a outro homem.Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata, atravessando um córrego no sentido do bairro Nova América. Diante da tentativa de evasão, os policiais montaram um cerco estratégico com apoio de outras viaturas da 4ª Companhia.
A ação coordenada resultou na abordagem de um dos envolvidos. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram diversas porções de drogas e dinheiro em espécie nos bolsos do suspeito.
Com o jovem foram apreendidas: 36 porções de cocaína, 74 porções de maconha e R$ 20,00 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.