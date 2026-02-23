23 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
TEATRO

Espetáculo “Meu Nome: Mamãe” chega ao Sesc Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Com mais de 30 anos de trajetória, Aury Porto constrói em “Meu Nome: Mamãe” um solo íntimo e potente a partir da convivência com a mãe diagnosticada com Alzheimer.
Com mais de 30 anos de trajetória, Aury Porto constrói em “Meu Nome: Mamãe” um solo íntimo e potente a partir da convivência com a mãe diagnosticada com Alzheimer.

O espetáculo “Meu Nome: Mamãe” será apresentado nesta quarta-feira (25) no Sesc Piracicaba, com sessões às 14h e às 20h. A entrada é gratuita. A sessão noturna contará com interpretação em Libras e, ao final, haverá conversa com a equipe. Idealizado, escrito e interpretado por Aury Porto, o solo parte da experiência pessoal do artista com a mãe diagnosticada com Mal de Alzheimer há quase duas décadas. A montagem integra a circulação por oito cidades do interior paulista, viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Em cena, Porto alterna as personagens Filho e Mãe em um jogo de trocas de papéis que evidencia a fragmentação da memória e os deslocamentos provocados pela doença. A proposta não adota abordagem clínica, mas dramatúrgica, explorando a dimensão afetiva e simbólica da convivência com o Alzheimer.

De acordo com estimativas amplamente divulgadas por instituições de saúde, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com Alzheimer no Brasil, com aproximadamente 100 mil novos casos diagnosticados a cada ano. O espetáculo transforma esse contexto em experiência cênica, deslocando o foco do apagamento para a permanência dos vínculos.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

A direção é de Janaina Leite, que insere o trabalho no campo dos chamados teatros do real, em que experiências autobiográficas dialogam diretamente com a linguagem cênica. A dramaturgia, assinada por Claudia Barral, articula relatos pessoais, fragmentos de diálogos e ações performativas em estrutura fragmentada, remetendo à própria dinâmica da memória.

A concepção visual reforça essa proposta. A direção de arte de Flora Belotti utiliza objetos cotidianos e tecidos crus que remetem a casas do sertão nordestino. A trilha sonora original é de Rodolfo Dias Paes (DiPa), com referências ao Cariri cearense, enquanto o desenho de luz de Ricardo Morañez explora sombras e projeções.

Trajetória do artista

Cearense radicado em São Paulo, Aury Porto tem mais de 30 anos de atuação nas artes cênicas. Integrou o Teatro Oficina Uzyna Uzona no início dos anos 2000 e fundou, em 2007, a mundana companhia. No audiovisual, participou de produções como Carcereiros e Assedio.

Além do caráter autobiográfico, “Meu Nome: Mamãe” amplia o debate sobre o envelhecimento da população brasileira e as doenças associadas à velhice, propondo reflexão sobre cuidado, presença e relações familiares.

SERVIÇO

Espetáculo "Meu Nome: Mamãe"

  • Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
  • Horários: 14h e 20h
  • Local: Teatro Sesc Piracicaba – Rua Ipiranga, 155, Centro
  • Entrada: Gratuita
  • Acessibilidade: Sessão das 20h com interpretação em Libras e conversa com a equipe
  • Classificação indicativa: 12 anos

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários