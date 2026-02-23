O espetáculo “Meu Nome: Mamãe” será apresentado nesta quarta-feira (25) no Sesc Piracicaba, com sessões às 14h e às 20h. A entrada é gratuita. A sessão noturna contará com interpretação em Libras e, ao final, haverá conversa com a equipe. Idealizado, escrito e interpretado por Aury Porto, o solo parte da experiência pessoal do artista com a mãe diagnosticada com Mal de Alzheimer há quase duas décadas. A montagem integra a circulação por oito cidades do interior paulista, viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Em cena, Porto alterna as personagens Filho e Mãe em um jogo de trocas de papéis que evidencia a fragmentação da memória e os deslocamentos provocados pela doença. A proposta não adota abordagem clínica, mas dramatúrgica, explorando a dimensão afetiva e simbólica da convivência com o Alzheimer.

De acordo com estimativas amplamente divulgadas por instituições de saúde, cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com Alzheimer no Brasil, com aproximadamente 100 mil novos casos diagnosticados a cada ano. O espetáculo transforma esse contexto em experiência cênica, deslocando o foco do apagamento para a permanência dos vínculos.