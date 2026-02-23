Durante a discussão, a participante amassou o chapéu do rival em meio ao clima de tensão. O gesto foi suficiente para mobilizar internautas, que passaram a questionar se a atitude violaria as regras do reality exibido pela TV Globo.

A formação do paredão desta segunda-feira (23) provocou uma onda de debates nas redes sociais e colocou o BBB 26 novamente no centro das atenções. O nome de Ana Paula figurou entre os assuntos mais comentados após um desentendimento com Alberto Cowboy.

A repercussão foi imediata. Parte do público defende que o ato representa desrespeito a um objeto pessoal e, portanto, deveria gerar expulsão. Outros consideram que, apesar do excesso, o episódio não configura agressão física — critério que historicamente fundamenta eliminações disciplinares no programa.

A expressão pedindo a saída da participante ganhou força ao longo do dia, ampliando o engajamento digital e dividindo torcidas. O debate também reacendeu discussões sobre a aplicação das regras e possíveis diferenças de tratamento entre participantes.

O que motivou o embate

O conflito teve início após a definição da berlinda, quando estratégias de voto passaram a ser debatidas. Durante a conversa, Alberto mencionou Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula. A referência foi interpretada por ela como algo que ultrapassou os limites do jogo.