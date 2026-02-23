A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta segunda-feira (23) a ampliação do prazo para que filhos menores de italianos nascidos no exterior solicitem o reconhecimento da cidadania. A medida estende o limite, que terminaria em maio de 2026, por mais três anos — agora até maio de 2029.

O texto recebeu 177 votos favoráveis e 93 contrários e segue para análise do Senado da Itália, onde ainda precisa ser confirmado para entrar em vigor.

O que muda na prática