Itália aprova prorrogar cidadania de menores nascidos no exterior

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
Nova extensão pode impactar milhares de descendentes.
Nova extensão pode impactar milhares de descendentes.

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta segunda-feira (23) a ampliação do prazo para que filhos menores de italianos nascidos no exterior solicitem o reconhecimento da cidadania. A medida estende o limite, que terminaria em maio de 2026, por mais três anos — agora até maio de 2029.

O texto recebeu 177 votos favoráveis e 93 contrários e segue para análise do Senado da Itália, onde ainda precisa ser confirmado para entrar em vigor.

O que muda na prática

A alteração beneficia menores nascidos fora da Itália antes das mudanças recentes na legislação. A prorrogação se refere especificamente aos pedidos feitos pela via consular, ampliando o tempo disponível para famílias regularizarem a situação documental.

A proposta é uma emenda à Lei 74/2025, norma que redefiniu as regras para o reconhecimento da cidadania por descendência, conhecida como jus sanguinis (direito de sangue).

Regras mais restritivas

Em vigor desde maio de 2025, a nova legislação passou a limitar o reconhecimento automático da cidadania a filhos e netos de italianos. Gerações mais distantes deixaram de ter o mesmo direito.

Pelas regras atuais, o reconhecimento só é possível quando:

  • O pai, mãe, avô ou avó mantém exclusivamente a cidadania italiana — ou a mantinha até o falecimento;
  • O genitor (ou pais adotivos) viveu na Itália por pelo menos dois anos consecutivos após adquirir a cidadania e antes do nascimento ou adoção do filho.

Especialistas apontam que quem protocolou pedido judicial antes de 28 de março de 2025 — data de publicação do decreto que alterou as regras — não será afetado. Esses processos seguem conforme a legislação anterior.

Impacto para brasileiros

O tema tem forte repercussão no Brasil, país que abriga uma das maiores comunidades de descendentes de italianos fora da Europa. A extensão do prazo pode representar uma nova oportunidade para famílias que ainda não haviam concluído o processo consular.

Por outro lado, descendentes que apenas manifestaram interesse, mas não chegaram a formalizar o pedido ou não foram convocados para apresentar documentação, podem enfrentar obstáculos com as regras mais rígidas.

A decisão final agora depende do Senado italiano. Caso confirmada, a prorrogação deverá aliviar a pressão sobre consulados e oferecer mais tempo para que menores nascidos no exterior garantam o reconhecimento da cidadania italiana dentro das novas diretrizes legais.

