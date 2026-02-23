A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou uma série de medidas sanitárias que impactam clínicas, farmácias, hospitais e distribuidoras em todo o país. Entre as decisões estão a proibição do chamado “chip hormonal”, a apreensão de lote falsificado do Mounjaro e o recolhimento de medicamentos com suspeita de irregularidades.

As determinações foram publicadas no Diário Oficial da União e reforçam o alerta sobre a circulação de produtos sem registro ou adulterados no mercado brasileiro.

Chip hormonal é vetado em todo o país