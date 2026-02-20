Os dados constam no Vigimed, plataforma de farmacovigilância que reúne relatos encaminhados por profissionais de saúde, pacientes e empresas do setor farmacêutico.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) contabilizou 65 notificações de mortes suspeitas associadas ao uso de medicamentos injetáveis conhecidos popularmente como “canetas emagrecedoras”. Os registros foram feitos entre 1º de dezembro de 2018 e 7 de dezembro de 2025 no sistema oficial de monitoramento de segurança de medicamentos.

Ao todo, o sistema recebeu 2.436 notificações de eventos adversos relacionados aos princípios ativos semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida no mesmo período. Uma única notificação pode reunir mais de um efeito colateral e mais de um desfecho clínico.

A agência destaca que o registro de um evento não comprova, por si só, que o medicamento tenha provocado a morte. Para estabelecer relação causal, é necessária uma análise técnica detalhada que considere histórico clínico do paciente, uso simultâneo de outros fármacos, qualidade das informações prestadas e a regularidade do produto utilizado.

Quais medicamentos estão envolvidos

Os princípios ativos citados são indicados principalmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e, em determinadas apresentações, também para controle da obesidade. Entre as marcas comercializadas no Brasil estão Ozempic, Wegovy, Saxenda, Victoza, Mounjaro e Trulicity.