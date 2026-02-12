A temporada do Imposto de Renda 2026 exige atenção redobrada. Com sistemas cada vez mais integrados, a Receita Federal cruza dados enviados por empresas, bancos, cartórios, planos de saúde e imobiliárias. Pequenas falhas no preenchimento podem gerar inconsistências automáticas e levar a declaração para a malha fina.

Embora muitos contribuintes temam o processo de fiscalização, a maioria dos casos ocorre por descuidos que poderiam ser evitados com revisão cuidadosa e organização prévia de documentos. Veja os erros mais frequentes e como reduzir o risco de problemas com o Fisco.

Patrimônio incompatível com a renda