O clima esquentou de vez após a eliminação do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista — e o que era só frustração virou caso disciplinar.Logo depois da partida, o zagueiro Gustavo Marques deu uma declaração polêmica ao criticar a atuação e a escalação da árbitra Daiane Muniz. Na fala, o jogador questionou a presença dela no jogo decisivo e sugeriu que ela não teria capacidade para apitar uma partida daquele porte, destacando o fato de ser mulher.

Diante da gravidade da declaração, o Bragantino divulgou nota oficial repudiando a fala do atleta, reforçando pedido de desculpas às mulheres e, principalmente, à árbitra. O clube deixou claro que não compactua com manifestações de cunho machista e anunciou que aplicará punição administrativa ao jogador.