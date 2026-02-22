O clima esquentou de vez após a eliminação do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista — e o que era só frustração virou caso disciplinar.Logo depois da partida, o zagueiro Gustavo Marques deu uma declaração polêmica ao criticar a atuação e a escalação da árbitra Daiane Muniz. Na fala, o jogador questionou a presença dela no jogo decisivo e sugeriu que ela não teria capacidade para apitar uma partida daquele porte, destacando o fato de ser mulher.
Diante da gravidade da declaração, o Bragantino divulgou nota oficial repudiando a fala do atleta, reforçando pedido de desculpas às mulheres e, principalmente, à árbitra. O clube deixou claro que não compactua com manifestações de cunho machista e anunciou que aplicará punição administrativa ao jogador.
A multa já está em análise e deve ser confirmada nos próximos dias. Ainda no estádio, Gustavo Marques e o diretor esportivo procuraram a equipe de arbitragem para pedir desculpas pessoalmente. O jogador também falou com a imprensa após a partida,mas a repercussão já estava grande.
Em comunicado, o clube afirmou que entende o peso emocional de uma eliminação, mas ressaltou que frustração não justifica declarações discriminatórias — dentro ou fora de campo.
O caso segue repercutindo no meio esportivo e nas redes sociais. A definição oficial da penalidade deve sair em breve. Enquanto isso, a pressão aumenta.Porque no futebol, a bola pode até sair de campo —Mas certas palavras continuam rolando.
Ao se retratar o zagueiro afirmou que sua esposa e a própria mãe,já estavam bravas.
Em campo, o São Paulo venceu pelo placar de 2 a 1, em Bragança, e conquistou a vaga na semifinal do Paulistão 2026. Os gols tricolor foram marcados por Bobadilla e Lucas.O zagueiro envolvido na polêmica Gustavo Marques, fez o gol do Bragantino.
Na outra partida deste sábado, o Palmeiras goleou o Capivariano por 4 a 0, na Arena Barueri, e também garantiu vaga na semifinal.