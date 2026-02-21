21 de fevereiro de 2026
DESPEDIDA

Morre em Piracicaba o ex-vereador Pastor Luizinho

O ex-vereador e pastor Luiz Carlos Arruda, faleceu aos 71 anos.
  Faleceu nesta sexta-feira (20) em Piracicaba, aos 71 anos, o ex-vereador e líder religioso Luiz Carlos Arruda, mais conhecido como Pastor Luizinho. Natural de Valparaíso, ele atuou como vereador pelo Partido Verde (PV) entre 2013 e 2016 e marcou sua trajetória pelo trabalho social e religioso na cidade.

Desde 1980, Pastor Luizinho liderava a Igreja Assembleia de Deus Madureira, desenvolvendo ações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade e realizando visitas hospitalares. Em reconhecimento à sua contribuição à comunidade, recebeu em 2019 o Título de Cidadão Piracicabano.

Casado com Rubenita de Assis Arruda, ele deixa três filhas — Tania Cristiane, Telma Cristina e Tatiana — e netos. Apaixonado por música e pela pregação do evangelho, Pastor Luizinho foi lembrado por amigos e fiéis como um homem dedicado à fé e ao serviço comunitário.

A cerimônia de despedida ocorreu no Velório Parque da Ressurreição, na Sala Standard, no sábado (21), das 6h30 às 15h. O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal da Vila Rezende.

