21 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
QUEDA FATAL

Asa-delta despenca no mar e mata instrutor e turista americana

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Rodolfo Pascoal era um instrutor muito experiente no voo livre.
Rodolfo Pascoal era um instrutor muito experiente no voo livre.

  Um passeio que era para ser de aventura virou cena de desespero na manhã deste sábado (21), na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma asa-delta caiu no mar poucos metros antes da área de pouso, provocando a morte do instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e da turista norte-americana Jenny Colon Rodriguez.

LEIA MAIS

O impacto mobilizou uma operação dramática do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com helicóptero sobrevoando, motos aquáticas na água e socorristas correndo contra o tempo na areia. Rodolfo já chegou sem vida. Jenny ainda foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu.

Testemunhas relataram momentos de tensão e tentativas desesperadas de reanimação logo após o resgate. Rodolfo era considerado um piloto experiente e recordista na modalidade, o que aumentou ainda mais o choque entre praticantes do esporte.

O Clube São Conrado de Voo lamentou profundamente a tragédia, suspendeu as atividades por três dias e informou que as causas do acidente ainda serão investigadas após análise completa do equipamento.

A queda repentina, em uma área conhecida pelos voos turísticos, deixou frequentadores e moradores assustados — mais uma cena que transformou o cartão-postal em palco de dor e comoção.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários