Um passeio que era para ser de aventura virou cena de desespero na manhã deste sábado (21), na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma asa-delta caiu no mar poucos metros antes da área de pouso, provocando a morte do instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e da turista norte-americana Jenny Colon Rodriguez.
O impacto mobilizou uma operação dramática do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com helicóptero sobrevoando, motos aquáticas na água e socorristas correndo contra o tempo na areia. Rodolfo já chegou sem vida. Jenny ainda foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu.
Testemunhas relataram momentos de tensão e tentativas desesperadas de reanimação logo após o resgate. Rodolfo era considerado um piloto experiente e recordista na modalidade, o que aumentou ainda mais o choque entre praticantes do esporte.
O Clube São Conrado de Voo lamentou profundamente a tragédia, suspendeu as atividades por três dias e informou que as causas do acidente ainda serão investigadas após análise completa do equipamento.
A queda repentina, em uma área conhecida pelos voos turísticos, deixou frequentadores e moradores assustados — mais uma cena que transformou o cartão-postal em palco de dor e comoção.