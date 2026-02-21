Um passeio que era para ser de aventura virou cena de desespero na manhã deste sábado (21), na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma asa-delta caiu no mar poucos metros antes da área de pouso, provocando a morte do instrutor Rodolfo Pascoal Ladeira e da turista norte-americana Jenny Colon Rodriguez.

O impacto mobilizou uma operação dramática do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com helicóptero sobrevoando, motos aquáticas na água e socorristas correndo contra o tempo na areia. Rodolfo já chegou sem vida. Jenny ainda foi levada em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu.