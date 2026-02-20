A ação, batizada de “Operação Fé Pública”, terminou com um homem de 39 anos preso em flagrante no bairro Alto, no exato momento em que tentava entregar mais um documento fraudado.

Uma verdadeira “indústria do atestado falso” foi desmantelada pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (19), em Piracicaba.

Segundo a polícia, o suspeito vinha sendo monitorado após denúncias de que estaria produzindo e vendendo atestados médicos falsos na região central da cidade. O ponto de encontro seria o cruzamento das ruas José Pinto de Almeida e Dr. Otávio Teixeira Mendes.

O homem chegou de motocicleta, acompanhado da companheira, de 32 anos, carregando um envelope pardo. A cena chamou a atenção dos investigadores, que já estavam de campana.

Na abordagem, o suposto comprador desapareceu — possivelmente ao perceber a movimentação policial. Dentro do envelope, os agentes encontraram dois atestados médicos falsificados, com carimbo e assinatura adulterados. Na bolsa da mulher, havia mais um documento fraudado. Celulares também foram apreendidos.