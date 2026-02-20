Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na rua Silva Jardim, via com circulação de veículos na cidade.
De acordo com os moradores, há um buraco na valeta da via, o que tem prejudicado a passagem de carros pelo local. Segundo os relatos, o problema persiste há mais de um mês.
Saiba mais:
Ainda conforme os moradores, motoristas precisam reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho afetado para evitar danos aos veículos. Em alguns casos, condutores optam por desviar parcialmente para a outra faixa, o que exige atenção redobrada de quem trafega pela via.
Os relatos apontam que a situação já foi comunicada aos órgãos responsáveis, porém, até o momento, o reparo não foi realizado. Os moradores solicitam que seja feita a manutenção do asfalto para garantir melhores condições de tráfego na rua Silva Jardim.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o trecho mencionado da rua Silva Jardim, integra contrato de recapeamento executado por empresa terceirizada. A empresa responsável já foi notificada e realizará a reconstrução do sarjetão (valeta), bem como a recomposição do asfalto no local".