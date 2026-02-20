Moradores do bairro Alto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na rua Silva Jardim, via com circulação de veículos na cidade.

De acordo com os moradores, há um buraco na valeta da via, o que tem prejudicado a passagem de carros pelo local. Segundo os relatos, o problema persiste há mais de um mês.

