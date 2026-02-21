O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) acaba de lançar uma nova ferramenta para quem quer se preparar melhor para o mercado de trabalho: um simulador de entrevistas de emprego com inteligência artificial. A novidade integra a NAI, plataforma gratuita voltada à carreira e empregabilidade, e foi desenvolvida com tecnologia do Google Cloud.
A proposta é simples e prática: permitir que estudantes e trabalhadores simulem entrevistas em português, espanhol e inglês, inclusive alternando os idiomas durante a conversa. A experiência acontece em tempo real, com interação ao vivo, tornando o treino mais dinâmico e próximo de uma situação real de processo seletivo.
Durante a simulação, o sistema apresenta perguntas comuns, como “Fale sobre você” e “Quais são seus pontos fortes e fracos?”, além de questões comportamentais e técnicas. O diferencial está na adaptação: as perguntas mudam de acordo com as respostas do usuário, criando um fluxo personalizado e desafiador.
Outro ponto que chama atenção é a possibilidade de interromper, ajustar ou reformular respostas enquanto a conversa acontece, sem precisar esperar a finalização da fala da inteligência artificial. Ao fim de cada entrevista simulada, a ferramenta oferece uma avaliação com destaques positivos e sugestões de melhoria, um feedback imediato que pode fazer diferença na preparação.
Ecossistema de carreira com IA
O simulador faz parte do ecossistema de inteligência artificial do SENAI. Pela mesma plataforma, os usuários também podem acessar o serviço de Carreira e Empregabilidade, que analisa currículo, histórico profissional e experiências para mapear competências, identificar lacunas de qualificação e sugerir trilhas de desenvolvimento alinhadas às demandas da indústria.
A NAI ainda recomenda cursos de formação profissional, aponta áreas em expansão no mercado e direciona para oportunidades de emprego, incluindo vagas disponíveis no Google Jobs. A ferramenta também calcula a diferença entre o perfil atual do usuário e seus objetivos profissionais, indicando conteúdos personalizados para encurtar esse caminho.
O projeto integra um convênio firmado entre SENAI, SESI e Google Cloud, com foco na transformação digital da educação profissional, da educação básica, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do ensino superior, além de soluções de inovação tecnológica para a indústria.
Referência em formação profissional
Fundado em 1942, o SENAI é referência nacional em educação profissional e inovação tecnológica. Ao longo de sua história, já qualificou mais de 95 milhões de trabalhadores. Presente em todos os estados brasileiros, a instituição oferece cursos técnicos, de aprendizagem, graduação, pós-graduação e soluções em tecnologia para a indústria, somando mais de 3,2 milhões de matrículas anuais em 1.024 unidades escolares.
Com a nova ferramenta, o SENAI aposta na inteligência artificial como aliada direta de quem busca mais segurança, preparo e competitividade em processos seletivos, um diferencial cada vez mais valorizado no mercado de trabalho.