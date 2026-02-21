A proposta é simples e prática: permitir que estudantes e trabalhadores simulem entrevistas em português, espanhol e inglês, inclusive alternando os idiomas durante a conversa. A experiência acontece em tempo real, com interação ao vivo, tornando o treino mais dinâmico e próximo de uma situação real de processo seletivo.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) acaba de lançar uma nova ferramenta para quem quer se preparar melhor para o mercado de trabalho: um simulador de entrevistas de emprego com inteligência artificial. A novidade integra a NAI, plataforma gratuita voltada à carreira e empregabilidade, e foi desenvolvida com tecnologia do Google Cloud.

Durante a simulação, o sistema apresenta perguntas comuns, como “Fale sobre você” e “Quais são seus pontos fortes e fracos?”, além de questões comportamentais e técnicas. O diferencial está na adaptação: as perguntas mudam de acordo com as respostas do usuário, criando um fluxo personalizado e desafiador.

Outro ponto que chama atenção é a possibilidade de interromper, ajustar ou reformular respostas enquanto a conversa acontece, sem precisar esperar a finalização da fala da inteligência artificial. Ao fim de cada entrevista simulada, a ferramenta oferece uma avaliação com destaques positivos e sugestões de melhoria, um feedback imediato que pode fazer diferença na preparação.

Ecossistema de carreira com IA

O simulador faz parte do ecossistema de inteligência artificial do SENAI. Pela mesma plataforma, os usuários também podem acessar o serviço de Carreira e Empregabilidade, que analisa currículo, histórico profissional e experiências para mapear competências, identificar lacunas de qualificação e sugerir trilhas de desenvolvimento alinhadas às demandas da indústria.