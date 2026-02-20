A divulgação foi feita no Diário Oficial da União e no portal da Fundação Getulio Vargas , banca responsável pela aplicação das provas.

O governo federal publicou nesta sexta-feira (20) a lista de classificados da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), conhecido como “Enem dos Concursos”. O resultado contempla candidatos aprovados dentro das vagas imediatas e também aqueles posicionados em cadastro de reserva.

Os candidatos convocados para ocupação imediata precisam confirmar o interesse no cargo até as 23h59 de segunda-feira (23), exclusivamente pelo site da FGV.

A etapa é obrigatória. Quem não registrar a manifestação dentro do prazo perde o direito à vaga atual e às demais indicadas na sequência de preferências, permanecendo apenas na disputa pelo cargo apontado como prioridade máxima.

O mecanismo também impacta a ordem de classificação, já que desistências podem abrir espaço para novas convocações nas próximas etapas.

Como consultar a classificação