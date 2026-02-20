20 de fevereiro de 2026
RESULTADO OFICIAL

Governo divulga classificados do “Enem dos Concursos”; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em parceria com a Enap, o CNU reuniu mais de 760 mil inscritos nesta edição.
O governo federal publicou nesta sexta-feira (20) a lista de classificados da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), conhecido como “Enem dos Concursos”. O resultado contempla candidatos aprovados dentro das vagas imediatas e também aqueles posicionados em cadastro de reserva.

A divulgação foi feita no Diário Oficial da União e no portal da Fundação Getulio Vargas, banca responsável pela aplicação das provas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Prazo para garantir a vaga

Os candidatos convocados para ocupação imediata precisam confirmar o interesse no cargo até as 23h59 de segunda-feira (23), exclusivamente pelo site da FGV.

A etapa é obrigatória. Quem não registrar a manifestação dentro do prazo perde o direito à vaga atual e às demais indicadas na sequência de preferências, permanecendo apenas na disputa pelo cargo apontado como prioridade máxima.

O mecanismo também impacta a ordem de classificação, já que desistências podem abrir espaço para novas convocações nas próximas etapas.

Como consultar a classificação

A partir das 16h desta sexta-feira, os participantes já podem acessar o resultado individual detalhado na área do candidato no site da FGV. O sistema apresenta notas finais, posição na ampla concorrência e situação nas vagas reservadas.

No Diário Oficial, as listas aparecem organizadas por blocos temáticos e cargos, com identificação por número de inscrição.

Vagas e salários

O CNU 2025 oferece 3.652 vagas distribuídas em 228 cidades brasileiras, com remunerações que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.

Entre as oportunidades estão:

  • 1.000 vagas para Analista Técnico Administrativo;
  • Cargos que exigem curso de formação;
  • Postos em diferentes órgãos e agências federais.

Maior concurso do país

Coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em parceria com a Enap, o CNU reuniu mais de 760 mil inscritos nesta edição. As provas foram aplicadas em outubro, com etapa discursiva em dezembro, mobilizando cerca de 42 mil candidatos na fase seguinte.

Com a publicação dos classificados, o processo entra agora na fase de confirmação de interesse e organização das próximas convocações.

