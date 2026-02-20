No cenário regional, a soma do público em quatro municípios chegou a 212,6 mil pessoas durante os dias de festa, segundo dados divulgados pelas prefeituras.

O Carnaval 2026 consolidou Piracicaba como um dos principais polos da folia na Região Metropolitana. A cidade reuniu 50 mil pessoas em 25 eventos totalmente gratuitos, número 5 mil superior ao registrado em 2025, quando 45 mil foliões participaram da programação.

Organizada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, a programação começou no último fim de semana de janeiro e terminou na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro. Foram 25 eventos espalhados por diferentes regiões da cidade, com marchinhas, matinês e Carnaval Inclusivo.

Ao todo, 16 blocos participaram do Carnaval piracicabano, ocupando espaços tradicionais como o Engenho Central, Praça da Boyes, Largo dos Pescadores, Praça Dr. Jorge Tibiriçá, Estação da Paulista, Casa do Povoador e o bairro Santa Olímpia.

Moradores destacaram o perfil familiar da festa e a organização dos eventos. Além da diversidade de público, com crianças, jovens, adultos e idosos, o impacto econômico também foi significativo.