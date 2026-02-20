O Carnaval 2026 consolidou Piracicaba como um dos principais polos da folia na Região Metropolitana. A cidade reuniu 50 mil pessoas em 25 eventos totalmente gratuitos, número 5 mil superior ao registrado em 2025, quando 45 mil foliões participaram da programação.
No cenário regional, a soma do público em quatro municípios chegou a 212,6 mil pessoas durante os dias de festa, segundo dados divulgados pelas prefeituras.
Piracicaba cresce e fortalece cultura local
Organizada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, a programação começou no último fim de semana de janeiro e terminou na terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro. Foram 25 eventos espalhados por diferentes regiões da cidade, com marchinhas, matinês e Carnaval Inclusivo.
Ao todo, 16 blocos participaram do Carnaval piracicabano, ocupando espaços tradicionais como o Engenho Central, Praça da Boyes, Largo dos Pescadores, Praça Dr. Jorge Tibiriçá, Estação da Paulista, Casa do Povoador e o bairro Santa Olímpia.
Moradores destacaram o perfil familiar da festa e a organização dos eventos. Além da diversidade de público, com crianças, jovens, adultos e idosos, o impacto econômico também foi significativo.
A média de ocupação na rede hoteleira de Piracicaba chegou a 72% durante o feriado prolongado, segundo a Secretaria de Turismo, com reflexos positivos no comércio, bares, restaurantes e serviços.
Região ultrapassa 212 mil foliões
Na Região Metropolitana de Piracicaba (RMP), quatro cidades divulgaram balanço conjunto de 212,6 mil participantes. O maior público foi registrado em Santa Bárbara d’Oeste, que contabilizou 117,6 mil pessoas ao longo de quatro dias de programação. Foram dez blocos, com destaque para o Bloco das Bárbaras, que reuniu cerca de 35 mil foliões em um único dia, segundo a prefeitura.
Em São Pedro, aproximadamente 25 mil pessoas participaram da festa. A cidade registrou 95% de ocupação hoteleira e forte movimentação no comércio e na gastronomia.
Já em Águas de São Pedro, o público variou entre 4 mil e 5 mil foliões por dia durante cinco dias de evento, somando cerca de 25 mil pessoas. A rede hoteleira atingiu 100% de ocupação no período.
Turismo, renda e identidade cultural
As administrações municipais destacaram que o Carnaval 2026 foi além da folia. O evento gerou renda, impulsionou o turismo regional e fortaleceu a identidade cultural das cidades.
Em Piracicaba, o crescimento de público e o alcance regional reforçam o Carnaval como um dos principais eventos do calendário cultural, unindo tradição, lazer e desenvolvimento econômico.