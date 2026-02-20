O fim de semana promete ser intenso no Sesc Piracicaba, com atividades que contemplam infância, juventude e público adulto, além de propostas inclusivas, experiências artísticas e contato com a natureza. Veja os detalhes da programação!
SÁBADO (21)
A manhã de sábado começa com atividades simultâneas e para diferentes públicos. Das 10h às 12h, a multiartista surda Cathy Moreira conduz a oficina Dança livre, na Sala de Expressão Corporal. A proposta convida participantes a explorar o movimento para além da música e da audição, valorizando ritmo corporal e percepção visual como formas de comunicação e criação artística. A atividade é gratuita.
No mesmo horário, das 10h às 13h, o Teatro recebe o Encontrão dos Pontos de Cultura, com participação de Célio Turino, historiador e referência nacional na política cultural. O encontro promove diálogo entre produtores culturais sobre os Pontos de Cultura em Piracicaba. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir das 9h30, e classificação para maiores de 16 anos.
À tarde, das 14h às 17h, o curso Monotipia em placa de gelatina: Impressões e experimentações, com Cibele Monteiro, convida o público a explorar técnicas acessíveis de impressão artística. Gratuito e voltado para maiores de 14 anos, o curso também acontece no domingo.
Às 15h, na Cafeteria, o bate-papo A expressão da pessoa surda na dança e no teatro, com Catharine Moreira, amplia o debate sobre arte, corpo e inclusão. A atividade conta com tradução em Libras e é aberta ao público. Já às 16h, o clima de carnaval toma conta da Praça com o espetáculo Carnaval Dell’Arte, da Cia do Liquidificador. Pierrot, Arlequim e Colombina apresentam marchinhas, poemas e contos em uma encenação vibrante e familiar, acompanhados por músicos. A apresentação é gratuita e livre para todas as idades.
Também às 16h, a Sala do Curumim recebe o bate-papo Deixa em off, voltado para jovens de 13 a 17 anos. Em formato descontraído, o encontro promove conversas sobre temas do cotidiano juvenil, definidos pela própria galera a cada edição.
DOMINGO (22)
O domingo começa cedo para quem aprecia contato com a natureza. Das 7h às 10h, a vivência Observando as Aves Daqui propõe caminhada pelo Parque da Rua do Porto e margens do Rio Piracicaba. A mediação é de Valdir Felipe Paulete e Luiza de Oliveira, que orientam sobre identificação de espécies, habitats e comportamentos. A atividade é gratuita, com inscrição prévia online.
Na sequência, das 8h às 11h, o Gramado da Esalq/USP recebe a vivência Amanhecer com Yoga, conduzida por Tânia Gomes. A prática ao ar livre busca promover equilíbrio, relaxamento e conexão. Basta levar tapete para participar.
À tarde, das 14h às 17h, a Praça recebe a oficina Bora Brincar, um convite à convivência ativa entre adultos e crianças, com foco no livre brincar e na exploração de movimentos corporais.
Encerrando o fim de semana, às 16h, o Teatro exibe o filme brasileiro Manas (2025), dirigido por Marianna Brennand. O longa acompanha a história de Marcielle, adolescente que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó e enfrenta os desafios impostos por uma realidade marcada por violência e limitações sociais. A sessão é gratuita, para maiores de 16 anos, com retirada de ingressos uma hora antes.