A manhã de sábado começa com atividades simultâneas e para diferentes públicos. Das 10h às 12h, a multiartista surda Cathy Moreira conduz a oficina Dança livre, na Sala de Expressão Corporal. A proposta convida participantes a explorar o movimento para além da música e da audição, valorizando ritmo corporal e percepção visual como formas de comunicação e criação artística. A atividade é gratuita.

O fim de semana promete ser intenso no Sesc Piracicaba, com atividades que contemplam infância, juventude e público adulto, além de propostas inclusivas, experiências artísticas e contato com a natureza. Veja os detalhes da programação!

No mesmo horário, das 10h às 13h, o Teatro recebe o Encontrão dos Pontos de Cultura, com participação de Célio Turino, historiador e referência nacional na política cultural. O encontro promove diálogo entre produtores culturais sobre os Pontos de Cultura em Piracicaba. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir das 9h30, e classificação para maiores de 16 anos.

À tarde, das 14h às 17h, o curso Monotipia em placa de gelatina: Impressões e experimentações, com Cibele Monteiro, convida o público a explorar técnicas acessíveis de impressão artística. Gratuito e voltado para maiores de 14 anos, o curso também acontece no domingo.

Às 15h, na Cafeteria, o bate-papo A expressão da pessoa surda na dança e no teatro, com Catharine Moreira, amplia o debate sobre arte, corpo e inclusão. A atividade conta com tradução em Libras e é aberta ao público. Já às 16h, o clima de carnaval toma conta da Praça com o espetáculo Carnaval Dell’Arte, da Cia do Liquidificador. Pierrot, Arlequim e Colombina apresentam marchinhas, poemas e contos em uma encenação vibrante e familiar, acompanhados por músicos. A apresentação é gratuita e livre para todas as idades.