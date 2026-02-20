A legislação estabelece que o direito é garantido ao proprietário ou locatário da vaga privativa, desde que a administração do condomínio seja comunicada previamente e que todos os critérios técnicos sejam respeitados.

Moradores de condomínios residenciais e comerciais em São Paulo passam a ter respaldo legal para instalar carregadores individuais de carros elétricos em suas vagas exclusivas. A medida foi oficializada após sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e já está em vigor.

Um dos pontos centrais da nova regra é a limitação ao poder de veto dos condomínios. A instalação não pode ser negada de forma genérica ou apenas por decisão interna. Caso haja recusa, ela deverá ser formalmente fundamentada em razões técnicas ou de segurança.

Se o morador considerar a negativa injustificada, poderá buscar os meios legais cabíveis para assegurar o cumprimento da norma.

Ainda assim, a convenção condominial poderá definir padrões de instalação, prazos para solicitação, exigência de documentação técnica e regras relacionadas ao consumo de energia, rateio e eventuais responsabilidades por impactos na rede elétrica ou nas áreas comuns.

Exigências técnicas e responsabilidade