Um baile de Carnaval realizado no alto do Morro do São Bento, em Santos, no litoral paulista, terminou sob investigação após a circulação de pessoas armadas e disparos para o alto na manhã de domingo (15). O caso mobiliza as autoridades de segurança pública.
Vídeo mostra clima de tensão no evento
Imagens que circulam nas redes sociais registram momentos da festa, que contou com apresentação do cantor carioca MC Urubuzinho. No vídeo, participantes aparecem consumindo bebidas enquanto alguns exibem armas de fogo em meio ao público.
Durante a apresentação, o artista incentiva a plateia antes de uma música e, na sequência, são vistos disparos para o alto. A gravação reforçou a preocupação de moradores da região e levou o caso ao conhecimento das autoridades.
MC cita disputa entre facções
A gravação também mostra o cantor fazendo menções à disputa entre facções no Rio de Janeiro. Em determinado momento, ele entoa um trecho musical e pede para que “quem fecha com o Peixão” complete o verso.
Peixão é o apelido de Álvaro Malaquias Santa Rosa, apontado como chefe da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP). O grupo, segundo investigações, tem articulado alianças com o Primeiro Comando da Capital (PCC) em meio à rivalidade com o Comando Vermelho (CV).
Referência a foragido conhecido como Urso
Em outro trecho do vídeo, o MC menciona a suposta “caçada” ao criminoso Edgar Alves Andrade, conhecido pelos apelidos Doca e Urso. Ele é apontado por investigações como liderança do Comando Vermelho e é alvo da maior recompensa já oferecida pelo Disque Denúncia, que promete R$ 100 mil por informações que levem à sua captura.
Polícia Civil analisa imagens
O material foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Santos, responsável pela apuração do caso. Os investigadores trabalham para identificar os participantes que aparecem armados e esclarecer as circunstâncias do evento.
A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de MC Urubuzinho. Em suas redes sociais, o artista publicou um vídeo de apresentação e afirmou: “não sou bandido, eu sou músico”.