Um baile de Carnaval realizado no alto do Morro do São Bento, em Santos, no litoral paulista, terminou sob investigação após a circulação de pessoas armadas e disparos para o alto na manhã de domingo (15). O caso mobiliza as autoridades de segurança pública.

Vídeo mostra clima de tensão no evento

Imagens que circulam nas redes sociais registram momentos da festa, que contou com apresentação do cantor carioca MC Urubuzinho. No vídeo, participantes aparecem consumindo bebidas enquanto alguns exibem armas de fogo em meio ao público.

Durante a apresentação, o artista incentiva a plateia antes de uma música e, na sequência, são vistos disparos para o alto. A gravação reforçou a preocupação de moradores da região e levou o caso ao conhecimento das autoridades.