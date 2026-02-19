Um homem foi preso na madrugada de domingo (15) após furtar uma imagem de bronze do Cemitério da Saudade, em Piracicaba. A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na avenida Piracicamirim, no bairro Vila Monteiro.Os policiais abordaram o suspeito enquanto ele carregava a estátua, que representa Jesus Cristo.
LEIA MAIS
- Vídeo: Homem mata irmão com mais de 10 facadas em Charqueada
- Vídeo: "Morreu, já era, ele ameaçou a mãe", gritou homem que matou irmão ao ser preso
Após a averiguação, foi confirmado que a peça havia sido retirada do cemitério pouco antes. Segundo o representante do local, que compareceu ao plantão policial, a imagem de bronze está avaliada em cerca de R$ 12 mil.
O homem foi levado à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça. A estátua foi apreendida e será devolvida ao responsável.
O caso chamou atenção pela ousadia do crime, cometido durante a madrugada.