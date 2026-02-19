19 de fevereiro de 2026
EM PIRACICABA

Até Jesus: Ladrão 'mete a mão' em imagem do cemitério e é preso

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar
Após a prisão do indivíduo, a Polícia Militar recuperou a imagem e devolveu ao cemitério.
  Um homem foi preso na madrugada de domingo (15) após furtar uma imagem de bronze do Cemitério da Saudade, em Piracicaba. A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na avenida Piracicamirim, no bairro Vila Monteiro.Os policiais abordaram o suspeito enquanto ele carregava a estátua, que representa Jesus Cristo.

Após a averiguação, foi confirmado que a peça havia sido retirada do cemitério pouco antes. Segundo o representante do local, que compareceu ao plantão policial, a imagem de bronze está avaliada em cerca de R$ 12 mil.

O homem foi levado à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça. A estátua foi apreendida e será devolvida ao responsável.

O caso chamou atenção pela ousadia do crime, cometido durante a madrugada.

