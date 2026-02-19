Um homem foi preso na madrugada de domingo (15) após furtar uma imagem de bronze do Cemitério da Saudade, em Piracicaba. A prisão aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na avenida Piracicamirim, no bairro Vila Monteiro.Os policiais abordaram o suspeito enquanto ele carregava a estátua, que representa Jesus Cristo.

Após a averiguação, foi confirmado que a peça havia sido retirada do cemitério pouco antes. Segundo o representante do local, que compareceu ao plantão policial, a imagem de bronze está avaliada em cerca de R$ 12 mil.