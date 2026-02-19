O Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública contra a TV Globo questionando a forma como a palavra “recorde” é pronunciada em sua programação. O processo pede R$ 10 milhões por danos morais coletivos, além da veiculação de retratação pública.
A iniciativa foi apresentada pelo procurador da República Cléber Eustáquio Neves. Na ação, o Ministério Público sustenta que a emissora vem adotando de forma reiterada uma entonação considerada inadequada sob o ponto de vista gramatical, o que, segundo o órgão, poderia influenciar o público e reforçar um erro de prosódia.
VEJA MAIS:
- Dono de 'tchay' na região de Piracicaba é condenado por barulho
- VÍDEO: Nível do Rio Piracicaba recua quase 4 metros em uma semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Pedido de liminar
Além da indenização, o MPF solicita decisão liminar para que a emissora ajuste imediatamente a pronúncia em seus telejornais e programas esportivos. O pedido inclui a divulgação de esclarecimento público sobre a forma considerada correta.
O Ministério Público confirmou a tramitação do processo, mas não detalhou o andamento da ação. Procurada, a emissora informou que não comenta casos sob análise da Justiça.
Trechos de programas anexados
Para embasar o pedido, foram anexados registros de atrações de grande audiência, como o Jornal Nacional, o Globo Esporte e o Globo Rural. Em um dos exemplos citados, é mencionada a pronúncia utilizada pelo jornalista César Tralli durante apresentação ao vivo.
De acordo com o entendimento apresentado na ação, a palavra “recorde” é classificada como paroxítona, com a sílaba tônica na penúltima sílaba.
Discussão sobre norma e uso
O caso coloca em debate o papel dos meios de comunicação na difusão da norma culta e os limites entre variação linguística e erro gramatical. Caberá à Justiça Federal analisar se a situação configura dano coletivo, como sustenta o Ministério Público.
A ação segue em tramitação.