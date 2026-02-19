O Ministério Público Federal (MPF) em Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública contra a TV Globo questionando a forma como a palavra “recorde” é pronunciada em sua programação. O processo pede R$ 10 milhões por danos morais coletivos, além da veiculação de retratação pública.

A iniciativa foi apresentada pelo procurador da República Cléber Eustáquio Neves. Na ação, o Ministério Público sustenta que a emissora vem adotando de forma reiterada uma entonação considerada inadequada sob o ponto de vista gramatical, o que, segundo o órgão, poderia influenciar o público e reforçar um erro de prosódia.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Pedido de liminar