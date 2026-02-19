A Justiça condenou o responsável por um bar identificado como “Tchay”, situado no bairro Jardim Nova Europa, em Limeira, por prática de poluição sonora. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal do município e fixou pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A sentença foi assinada no dia 13 pelo juiz Guilherme Lopes Alves Lamas.

Saiba mais:

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com atuação do promotor Luiz Alberto Segalla Bevilacqua. O réu foi enquadrado duas vezes no artigo 54 da Lei nº 9.605/1998, que trata de condutas que provoquem poluição capaz de afetar a saúde da população. Os fatos considerados na condenação ocorreram em maio, em área classificada como residencial.