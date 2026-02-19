O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (19) o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026. Os candidatos já podem verificar a situação individual no Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

A etapa marca um dos momentos mais aguardados do calendário do programa, que recebeu mais de 528 mil inscrições nesta edição.

Complementação é obrigatória

Os estudantes pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro. O procedimento é feito exclusivamente pela internet e é indispensável para manter a vaga.