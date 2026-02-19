O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (19) o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026. Os candidatos já podem verificar a situação individual no Portal Acesso Único ao Ensino Superior.
A etapa marca um dos momentos mais aguardados do calendário do programa, que recebeu mais de 528 mil inscrições nesta edição.
Complementação é obrigatória
Os estudantes pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro. O procedimento é feito exclusivamente pela internet e é indispensável para manter a vaga.
Depois dessa fase, será necessário comprovar os dados informados no momento da inscrição junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida. O prazo para apresentação da documentação é de até cinco dias úteis após a finalização da complementação. Quem perder os prazos poderá ser desclassificado.
Cronograma do Fies 2026/1º semestre
O calendário oficial do processo seletivo estabelece as seguintes datas:
- Inscrições: 3 a 6 de fevereiro
- Resultado da pré-seleção: 19 de fevereiro
- Complementação da inscrição: 20 a 24 de fevereiro
- Convocação da lista de espera: 26 de fevereiro a 10 de abril
O cumprimento rigoroso das datas é essencial para não perder o direito ao financiamento.
Lista de espera já tem data
Os candidatos que não apareceram na chamada regular seguem automaticamente na lista de espera. As convocações ocorrerão entre 26 de fevereiro e 10 de abril, conforme a disponibilidade de vagas remanescentes.
Números desta edição
O primeiro processo seletivo de 2026 ofertou 67.301 vagas em 1.421 instituições privadas de ensino superior, contemplando 19.834 cursos e turnos em diferentes regiões do país.
Ao todo, 210.108 estudantes participaram da seleção, podendo indicar até três opções de curso. Dentro desse universo, 52.930 inscritos concorreram às vagas do Fies Social.
Para 2026, o governo federal prevê a oferta total de 112.168 vagas, considerando as duas edições do ano.
Como funcionam as reservas de vagas
O Fies mantém políticas de inclusão social. Desde 2024, há reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
No caso do Fies Social, 50% das vagas são destinadas a estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e com cadastro atualizado dentro do prazo previsto em edital. Para esse público, é possível financiar até 100% dos encargos educacionais.
O que é o Fies
Criado pela Lei nº 10.260/2001, o Fundo de Financiamento Estudantil é um programa federal que concede crédito a estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições privadas bem avaliadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e participantes do programa.
Com o resultado já disponível, o foco agora é cumprir cada etapa dentro do prazo para garantir o acesso ao financiamento no primeiro semestre de 2026.