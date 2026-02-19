A concessionária Iguazú Argentina S.A., responsável pela administração do lado argentino das Cataratas do Iguaçu, informou que as estruturas de segurança são projetadas para prevenir situações de risco e que a colaboração dos visitantes é fundamental para manter a integridade de todos.

Penalidades previstas no regulamento

O descumprimento das normas internas pode gerar advertência, multa e até a retirada imediata do visitante da área protegida. Dependendo da gravidade e da identificação dos responsáveis, também há possibilidade de restrição de acesso a outras unidades de conservação nacionais na Argentina.

A administração destaca que atitudes imprudentes colocam em risco não apenas quem participa da ação, mas também outras pessoas que circulam pelo local.