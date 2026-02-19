Passam a integrar o Instituto as seguintes personalidades: Bianca Rosenthal (advogada, escritora e poetisa), Lucas Lopes Magioli (professor e licenciado em história), Marcelo Guidotti (arquiteto e urbanista), Oswaldo Novello (contador), Ricardo Frias Caruso (advogado, engenheiro civil e empresário) e Ronaldo Castilho (jornalista e profissional da gestão pública).

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) empossará seis novos membros em solenidade marcada para sexta-feira (27), às 19h30, no auditório do Sesc Piracicaba. A cerimônia ocorre logo após o lançamento da 28ª edição da revista anual da entidade e é aberta ao público.

De acordo com o jornalista e presidente do IHGP, Edson Rontani Júnior, os novos integrantes são referências na sociedade piracicabana, com atuação destacada na escrita, no resgate cultural e histórico e no empenho em preservar a memória local. “São representantes de diversas áreas profissionais da sociedade, que têm em comum o amor por Piracicaba e o compromisso com a história da cidade”, afirma.

A chegada dos novos membros ocorre em um momento estratégico para o Instituto, que se prepara para celebrar 60 anos de fundação em 2027. Criado em 1º de agosto de 1967, durante as comemorações do bicentenário de Piracicaba, o IHGP nasceu com a missão de reunir estudiosos e apaixonados pela história do município, promovendo pesquisas, publicações e ações de difusão cultural.

Participação ativa

Segundo a diretoria, um dos principais objetivos da nova composição é ampliar a participação efetiva dos integrantes nas atividades do Instituto. O IHGP é formado por diferentes categorias, como membros efetivos, beneméritos e ex-presidentes, reunindo profissionais de áreas como jornalismo, política, medicina, direito e educação.