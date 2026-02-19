O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) empossará seis novos membros em solenidade marcada para sexta-feira (27), às 19h30, no auditório do Sesc Piracicaba. A cerimônia ocorre logo após o lançamento da 28ª edição da revista anual da entidade e é aberta ao público.
Passam a integrar o Instituto as seguintes personalidades: Bianca Rosenthal (advogada, escritora e poetisa), Lucas Lopes Magioli (professor e licenciado em história), Marcelo Guidotti (arquiteto e urbanista), Oswaldo Novello (contador), Ricardo Frias Caruso (advogado, engenheiro civil e empresário) e Ronaldo Castilho (jornalista e profissional da gestão pública).
De acordo com o jornalista e presidente do IHGP, Edson Rontani Júnior, os novos integrantes são referências na sociedade piracicabana, com atuação destacada na escrita, no resgate cultural e histórico e no empenho em preservar a memória local. “São representantes de diversas áreas profissionais da sociedade, que têm em comum o amor por Piracicaba e o compromisso com a história da cidade”, afirma.
A chegada dos novos membros ocorre em um momento estratégico para o Instituto, que se prepara para celebrar 60 anos de fundação em 2027. Criado em 1º de agosto de 1967, durante as comemorações do bicentenário de Piracicaba, o IHGP nasceu com a missão de reunir estudiosos e apaixonados pela história do município, promovendo pesquisas, publicações e ações de difusão cultural.
Participação ativa
Segundo a diretoria, um dos principais objetivos da nova composição é ampliar a participação efetiva dos integrantes nas atividades do Instituto. O IHGP é formado por diferentes categorias, como membros efetivos, beneméritos e ex-presidentes, reunindo profissionais de áreas como jornalismo, política, medicina, direito e educação.
Ao longo de sua trajetória, a entidade contou com nomes de destaque na vida pública da cidade. Entre os ex-presidentes está o ex-prefeito Nélio Ferraz de Arruda. Também ocupam cadeiras no Instituto os ex-prefeitos Barjas Negri, Gabriel Ferrato, José Machado e Luciano Almeida.
A solenidade de posse reforça o papel do IHGP como espaço de preservação da memória e de reflexão sobre os caminhos da cidade. A expectativa é de que a cerimônia reúna autoridades, pesquisadores, familiares e interessados na história de Piracicaba.
Revista amplia olhar sobre a história local
A noite também será marcada pelo lançamento da 28ª edição da tradicional revista anual do IHGP, uma das principais publicações voltadas à preservação da memória piracicabana. Em formato de livro, a obra reúne mais de 20 autores e apresenta um panorama abrangente sobre diferentes períodos, personagens e acontecimentos que ajudaram a construir a identidade da cidade.
Editada com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Piracicaba, a publicação é coordenada por Edson Rontani Júnior e organizada com o apoio da Comissão de Publicação, responsável por analisar e aprovar os conteúdos selecionados.
A edição está estruturada em quatro categorias (história, memórias, personalidades e crônicas), e aborda desde temas históricos até acontecimentos mais recentes, como os impactos da pandemia da covid-19 no município. Entre os destaques está o estudo do ex-presidente do IHGP, Hugo Pedro Carradore, que analisa a formação das igrejas católicas em Piracicaba, incluindo o incêndio da antiga Matriz de Santo Antônio e a transferência temporária da matriz para a Igreja São Benedito.
Serão distribuídos gratuitamente 120 exemplares no dia do evento, mediante retirada de senha meia hora antes do início da solenidade.
SERVIÇO
Posse dos novos membros e lançamento da 28ª revista do IHGP
- Data: sexta-feira, 27 de fevereiro
- Horário: 19h30
- Local: Sesc Piracicaba — Rua Ipiranga, 155, Centro
- Evento aberto ao público.