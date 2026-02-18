O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) lança, no dia 27 de fevereiro, a 28ª edição de sua tradicional revista anual. Em formato de livro, a publicação reúne mais de 20 autores e apresenta um amplo panorama sobre a história da cidade, abordando diferentes períodos, personagens e acontecimentos que ajudaram a construir a identidade piracicabana.

Editada com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Piracicaba, a obra é coordenada pelo jornalista e presidente do Instituto, Edson Rontani Júnior. Segundo ele, a nova edição preenche mais uma lacuna na historiografia local, ao resgatar temas do passado e também acontecimentos recentes, como a pandemia da covid-19.

A revista é organizada com o apoio da Comissão de Publicação, formada por Angela Furlan, Carmen Pilotto, Carolina Martins e Vitor Vencovsky, responsáveis por analisar e dar anuência aos conteúdos selecionados.