O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) lança, no dia 27 de fevereiro, a 28ª edição de sua tradicional revista anual. Em formato de livro, a publicação reúne mais de 20 autores e apresenta um amplo panorama sobre a história da cidade, abordando diferentes períodos, personagens e acontecimentos que ajudaram a construir a identidade piracicabana.
Editada com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Piracicaba, a obra é coordenada pelo jornalista e presidente do Instituto, Edson Rontani Júnior. Segundo ele, a nova edição preenche mais uma lacuna na historiografia local, ao resgatar temas do passado e também acontecimentos recentes, como a pandemia da covid-19.
A revista é organizada com o apoio da Comissão de Publicação, formada por Angela Furlan, Carmen Pilotto, Carolina Martins e Vitor Vencovsky, responsáveis por analisar e dar anuência aos conteúdos selecionados.
Diversidade de olhares
A edição está estruturada em quatro categorias: história, memórias, personalidades e crônicas; todas com foco em Piracicaba ou em figuras que contribuíram para a formação da cidade.
Entre os autores participantes estão Ana Torrejais, Antonio Oswaldo Storel, Bianca Rosenthal, Carolina Martin, Cecílio Elias Netto, Edson Rontani Júnior, Epaminondas Sansigolo de Barros Ferraz, Erich Vallim Vicente, Érico San Juan, Hugo Pedro Carradore, Ivana Maria França de Negri, João Batista Alves, João Luis Franchi, Marcelo Rosenthal, Marcos Antonio Vanceto, Maria Inês Alves Borges Andrade, Marjorie Alice Tenório, Marly Therezinha Germano Perecin, Maurício Cantoni, Valdiza Maria Capranico e Walter Naime.
Os textos abordam temas variados, como a Inhala Seca, o bicentenário de Piracicaba, a pandemia da covid-19 e as festividades do Clube Coronel Barbosa, entre outros episódios marcantes da vida cultural e social do município.
Um dos destaques é o estudo do ex-presidente do IHGP, Hugo Pedro Carradore, que analisa a formação das igrejas católicas na cidade, incluindo o incêndio da Matriz de Santo Antônio e a transferência temporária da matriz para a Igreja São Benedito, um episódio pouco conhecido por parte da população.
SERVIÇO
O lançamento da Revista 28 do IHGP será realizado na sexta-feira (27), às 19h30, no Sesc Piracicaba, localizado na rua Ipiranga, 155, Centro. Serão distribuídos gratuitamente 120 exemplares, mediante retirada de senha meia hora antes do início do evento.