GHIBLI FEST

A Viagem De Chihiro: Uma menina de 10 anos é levada a um mundo mágico habitado por espíritos e precisa encontrar coragem para salvar os pais e retornar ao mundo humano.

Meu Amigo Totoro: Ao se mudarem para o interior do Japão para ficar mais perto da mãe hospitalizada, duas irmãs vivem aventuras encantadoras ao lado de um espírito protetor da floresta que habita uma árvore gigante.

Princesa Mononoke: Amaldiçoado após enfrentar um deus javali, um príncipe parte em busca de cura e se vê no centro do conflito entre os espíritos da floresta e humanos que ameaçam destruí-la.