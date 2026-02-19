A magia da animação japonesa segue encantando o público nas telonas de Piracicaba. O GHIBLI FEST continua em cartaz no Cine Araújo Piracicaba, reunindo alguns dos títulos mais emblemáticos do Studio Ghibli.
A mostra é uma oportunidade para rever clássicos consagrados e mergulhar em histórias sensíveis, fantásticas e atemporais que conquistaram fãs ao redor do mundo e seguem emocionando diferentes gerações. Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial.
Estreias
Isso Ainda Está De Pé?
Após um divórcio amigável, um ex-casal precisa reaprender a viver separado, equilibrando a criação dos filhos, redescobrindo suas identidades e lidando com novas fases da vida.
Anêmona
Ray Stoker é um ex-militar que vive recluso na floresta e enfrenta seu passado conturbado ao receber uma visita do irmão pedindo que ele se reconecte com a família.
Para Sempre Medo
O casal Malcolm e Liz viaja para uma cabana isolada para uma celebração romântica. Quando Malcolm parte inesperadamente para a cidade, Liz é confrontada por uma presença sinistra.
O Frio Da Morte
Após se perder durante uma nevasca, uma mulher encontra refúgio em uma cabana isolada e descobre uma jovem sequestrada, tornando-se sua única chance de escapar de um casal perigoso.
GHIBLI FEST
A Viagem De Chihiro: Uma menina de 10 anos é levada a um mundo mágico habitado por espíritos e precisa encontrar coragem para salvar os pais e retornar ao mundo humano.
Meu Amigo Totoro: Ao se mudarem para o interior do Japão para ficar mais perto da mãe hospitalizada, duas irmãs vivem aventuras encantadoras ao lado de um espírito protetor da floresta que habita uma árvore gigante.
Princesa Mononoke: Amaldiçoado após enfrentar um deus javali, um príncipe parte em busca de cura e se vê no centro do conflito entre os espíritos da floresta e humanos que ameaçam destruí-la.
O Castelo No Céu: Uma garota misteriosa e um jovem minerador fogem de perseguidores enquanto buscam um lendário castelo flutuante.
O Reino Dos Gatos: Depois de salvar um gato misterioso, uma garota é levada a um reino mágico onde pode se transformar em felina e acaba envolvida em um inesperado pedido de casamento.
Contos De Terramar: Um arquifeiticeiro conduz um príncipe problemático e sombrio em uma jornada para descobrir a fonte do mal que o habita e salvar a mulher que eles amam.
Outros títulos disponíveis:
- Porco Rosso: O Último Herói Romântico;
- O Conto Da Princesa Kaguya;
- O Mundo Dos Pequeninos;
- As Memórias De Marnie;
- O Serviço De Entregas Da Kiki;
- Ponyo: Uma Amizade Que Veio Do Mar;
- O Castelo Animado;
- Nausicaä Do Vale Do Vento.
SEGUEM EM CARTAZ
- O Morro dos Ventos Uivantes;
- O Agente Secreto;
- A Empregada;
- Zootopia 2;
- Um Cabra Bom de Bola;
- Destruição Final 2;
- Caminhos do Crime;
- Avatar: Fogo e Cinzas;
- Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul;
As pré-vendas de ingressos para Pânico 7 e Kill Bill: The Whole Bloody Affair (relançamento) já estão disponíveis no site do Cine Araújo Piracicaba.