Desde janeiro de 2026, transferências via Pix que ultrapassam R$ 5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, passaram a integrar o fluxo de informações enviadas pelas instituições financeiras à Receita Federal. A medida reacendeu debates nas redes sociais sobre sigilo bancário e possível criação de novos tributos, hipótese que o Fisco descarta.

O envio de dados ocorre por meio da e-Financeira, sistema já utilizado para compartilhamento de informações financeiras dentro do modelo de fiscalização eletrônica brasileiro. O objetivo é reforçar o cruzamento de dados com as declarações de Imposto de Renda, e não instituir cobrança adicional sobre transferências.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Não é imposto sobre o Pix