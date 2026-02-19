19 de fevereiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FIM DE SEMANA

Garapa movimenta Piracicaba com cinema e rede cultural

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

O Pontão de Cultura Garapa já tem programação definida para o fim de semana em Piracicaba, com atividades que unem cinema, memória urbana e articulação entre agentes culturais da cidade e da região. Os dois eventos são gratuitos.

A agenda começa amanhã, dia 20 de fevereiro

Amanhã, às 19:30, o dia contará com uma sessão do Cine Nelma Nunes que exibirá o documentário Retratos Fantasmas, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O filme aborda a experiência de ir ao cinema no centro do Recife ao longo do século 20, mostrando como as antigas salas de exibição funcionavam como espaços de convivência e influenciaram hábitos e costumes da população. A obra também discute a transformação desses locais e sua relação com a memória das cidades.

A sessão acontece na Rua Dom Pedro II, 1313 – Bairro Alto, Piracicaba (CEP 13419-210).
Os ingressos gratuitos devem ser retirados pelo site:
https://www.sympla.com.br/evento/cine-nelma-nunes-exibicao-do-filme-retratos-fantasmas/3298164

VER MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Sábado tem encontro regional no Sesc

No sábado (21), o Garapa promove a Micro Teia dos Pontos de Cultura de Piracicaba e Região, às 10h, no Sesc Piracicaba.

O encontro foi pensado como um espaço de escuta, articulação e fortalecimento da cultura de base comunitária, reunindo pontos de cultura certificados, coletivos, grupos artísticos e agentes culturais do território.

A atividade contará com a presença de Célio Turino, idealizador do Programa Cultura Viva e referência nacional em políticas culturais participativas. A programação também inclui apresentações do Samba de Lenço de Piracicaba e do Grupo de Dança da Vila África.

A proposta da Micro Teia é fortalecer redes culturais e estimular ações conjuntas na região, valorizando iniciativas que atuam nos bairros, nas escolas, nos palcos e nos espaços públicos.

O projeto é realizado com recursos do Fomento Cult SP – PNAB/PNCV nº 49/2024, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Trajetória do Ponto de Cultura Garapa

A história do Garapa começou em 2009, a partir do lançamento do Edital de Pontos de Cultura. Naquele período, o Grupo Andaime Teatro, em parceria com outros coletivos e colaboradores, vislumbrou a criação de um espaço capaz de reunir esforços e manter viva sua vocação como centro de criação e difusão cultural, especialmente por meio das artes cênicas.

Com esse propósito, nasceu o Ponto de Cultura Garapa, que se consolidou como um polo cultural em Piracicaba, sediando atividades artísticas, oficinas, ensaios, debates e programação regular. O local também promove intercâmbios entre grupos, estimula a troca de saberes e práticas e atua no fortalecimento dos artistas piracicabanos, além de ser compartilhado com outros coletivos da cidade.

 Cine Nelma Nunes

  •  20 de fevereiro  (amanhã)
  • 19:30
  • Rua Dom Pedro II, 1313 – Bairro Alto
  •  Entrada gratuita (retirada pelo Sympla)

Micro Teia dos Pontos de Cultura

  • 21 de fevereiro
  • 10h
  • Rua Ipiranga, 155 – Piracicaba (SP), CEP 13400-480
  •  Entrada gratuita

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários