O Pontão de Cultura Garapa já tem programação definida para o fim de semana em Piracicaba, com atividades que unem cinema, memória urbana e articulação entre agentes culturais da cidade e da região. Os dois eventos são gratuitos.

A agenda começa amanhã, dia 20 de fevereiro

Amanhã, às 19:30, o dia contará com uma sessão do Cine Nelma Nunes que exibirá o documentário Retratos Fantasmas, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

O filme aborda a experiência de ir ao cinema no centro do Recife ao longo do século 20, mostrando como as antigas salas de exibição funcionavam como espaços de convivência e influenciaram hábitos e costumes da população. A obra também discute a transformação desses locais e sua relação com a memória das cidades.