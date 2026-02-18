A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento imediato de diversos energéticos, suplementos alimentares e misturas instantâneas vendidos no país. As decisões foram oficializadas por meio de resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (12).

As medidas atingem empresas de diferentes segmentos e foram motivadas por uma série de irregularidades, como uso de ingredientes não autorizados, ausência de avaliação de segurança, fabricação sem autorização sanitária e divulgação com promessas terapêuticas proibidas pela legislação.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Produtos com relatos de efeitos adversos