A desinformação ganhou força ao misturar conceitos como fiscalização bancária, declaração de Imposto de Renda e as mudanças previstas na Reforma Tributária. O conteúdo alarmista sugere que valores transferidos acima de determinado limite passariam a ser automaticamente taxados, o que não corresponde à legislação brasileira.

Nos últimos dias, mensagens compartilhadas em redes sociais reacenderam uma dúvida que já havia circulado anteriormente: a Receita Federal passará a cobrar imposto sobre transferências via Pix acima de R$ 5 mil? A resposta é não. Não existe previsão legal nem proposta oficial que determine tributação sobre movimentações feitas pelo sistema de pagamentos instantâneos.

O Pix funciona como ferramenta de transferência, assim como TED, DOC ou pagamento em dinheiro. Ele não representa, por si só, geração de renda. No Brasil, impostos incidem sobre rendimentos, consumo ou patrimônio; não sobre o simples ato de movimentar recursos entre contas.

A Constituição Federal, inclusive, impõe limites à criação de tributos sobre movimentações financeiras. Até o momento, não há qualquer medida oficial que trate de cobrança de imposto específica para transações realizadas via Pix.

De onde surgiu a confusão?

Parte da interpretação equivocada envolve a chamada e-Financeira, sistema pelo qual instituições financeiras enviam à Receita Federal informações consolidadas sobre movimentações globais de seus clientes. Esses dados não detalham se a operação ocorreu por Pix, TED ou outro meio, nem geram cobrança automática de imposto.