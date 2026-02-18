A homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita pela escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, provocou mais desgaste do que ganhos políticos, segundo avaliação interna de aliados do governo. O episódio, que inicialmente foi tratado como uma celebração cultural da trajetória do petista, passou a ser visto como um movimento arriscado em ano eleitoral.
Avaliação interna aponta prejuízo político
Nos bastidores, a leitura predominante é de que o desfile ampliou críticas e gerou ruído desnecessário em meio à disputa eleitoral que se aproxima. A percepção é de que o evento dialogou principalmente com o eleitorado já alinhado ao presidente, sem ampliar pontes com outros segmentos da sociedade.
A análise também indica que faltou cálculo político sobre os possíveis reflexos jurídicos e eleitorais da exposição pública em um momento considerado sensível pela legislação.
Alerta jurídico e recuos estratégicos
A preocupação aumentou após alertas técnicos sobre eventual interpretação de campanha antecipada. A legislação eleitoral permite exaltação de qualidades e trajetórias, mas impõe limites quando há indícios de pedido explícito de voto ou promoção eleitoral fora do período oficial.
Diante do cenário, integrantes do governo reduziram a participação no evento. Ministros que haviam sido convidados não integraram a programação, e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, também optou por não desfilar. Lula acompanhou a apresentação apenas de um camarote, evitando exposição direta na avenida.
Pressão sobre o TSE
O caso também colocou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no centro das atenções. Há expectativa sobre como a Corte poderá interpretar manifestações semelhantes neste período pré-eleitoral, especialmente diante de precedentes recentes envolvendo outros atores políticos.
Nos bastidores, existe receio de que qualquer entendimento mais rigoroso possa gerar embates institucionais ou alimentar discursos de parcialidade.
Reação do eleitorado evangélico
Outro ponto de desgaste envolveu a representação de evangélicos em uma das alas do desfile, que foi alvo de críticas nas redes sociais. O episódio repercutiu negativamente entre grupos religiosos, segmento onde o PT historicamente enfrenta maior resistência.
A avaliação interna considera que o episódio pode ter dificultado ainda mais o diálogo com esse público, tradicionalmente mais inclinado ao bolsonarismo.
Balanço final: mais desgaste que ganho
Embora defensores da homenagem argumentem que o desfile valorizou a trajetória política de Lula ao longo de mais de quatro décadas, a conclusão predominante no entorno do governo é de que o saldo foi negativo.
A leitura é de que a iniciativa ampliou o debate sobre pré-campanha, tensionou relações institucionais e reforçou críticas da oposição, sem trazer benefícios eleitorais concretos até o momento.