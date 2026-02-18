A homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita pela escola de samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, provocou mais desgaste do que ganhos políticos, segundo avaliação interna de aliados do governo. O episódio, que inicialmente foi tratado como uma celebração cultural da trajetória do petista, passou a ser visto como um movimento arriscado em ano eleitoral.

Avaliação interna aponta prejuízo político

Nos bastidores, a leitura predominante é de que o desfile ampliou críticas e gerou ruído desnecessário em meio à disputa eleitoral que se aproxima. A percepção é de que o evento dialogou principalmente com o eleitorado já alinhado ao presidente, sem ampliar pontes com outros segmentos da sociedade.