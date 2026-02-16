O presidente acompanhou o desfile de um camarote, mas não integrou a apresentação na avenida. Segundo informações divulgadas, integrantes do governo e do Partido dos Trabalhadores avaliaram que a participação direta poderia gerar questionamentos sobre eventual prática de crime eleitoral, com possíveis impactos em uma futura candidatura à reeleição.

O desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro provocou debates nas redes sociais ao prestar homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A apresentação ocorreu na noite de domingo, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

A homenagem motivou críticas de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles afirmaram que o enredo poderia configurar campanha eleitoral antecipada. Também houve questionamentos sobre o repasse de recursos públicos à escola de samba. A agremiação recebeu R$ 1 milhão do governo federal, valor igual ao destinado às outras 12 escolas do grupo especial.

Durante ensaios técnicos, imagens satíricas de Jair Bolsonaro foram exibidas em um telão, o que ampliou as reações. Integrantes da oposição classificaram o desfile como ato de campanha antes do período oficial, que começa em agosto, e defenderam a revisão do financiamento público.

Um dos carros alegóricos apresentou a figura de um palhaço com uniforme listrado semelhante ao de presidiário e tornozeleira eletrônica. A imagem foi interpretada por críticos e apoiadores como referência ao ex-presidente, chamado por adversários de “Bozo”.