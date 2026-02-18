Órgãos internacionais como o CERT-FR, da França, e a CISA, dos Estados Unidos, publicaram alertas recentes recomendando atenção à prática. Segundo as agências, o Wi-Fi ativado fora de redes confiáveis pode abrir brechas para ataques cibernéticos.

Por que desligar o Wi-Fi ao sair?

O principal risco está nas redes públicas. Em cafés, aeroportos, shoppings e outros espaços, a conexão nem sempre conta com protocolos avançados de proteção. Criminosos podem explorar essas vulnerabilidades para: