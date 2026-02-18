Órgãos internacionais como o CERT-FR, da França, e a CISA, dos Estados Unidos, publicaram alertas recentes recomendando atenção à prática. Segundo as agências, o Wi-Fi ativado fora de redes confiáveis pode abrir brechas para ataques cibernéticos.
Por que desligar o Wi-Fi ao sair?
O principal risco está nas redes públicas. Em cafés, aeroportos, shoppings e outros espaços, a conexão nem sempre conta com protocolos avançados de proteção. Criminosos podem explorar essas vulnerabilidades para:
Instalar malwares no aparelho;
Interceptar senhas e dados bancários;
Monitorar informações sensíveis.
Mesmo sem se conectar a uma rede pública, o celular com Wi-Fi ativado fica constantemente buscando pontos disponíveis. Nesse processo, pode compartilhar dados básicos, como modelo do aparelho e localização aproximada informações que podem ser captadas por invasores.
Um dos golpes citados pelas autoridades é o chamado AITM (“Adversary in the Middle”), quando o criminoso se posiciona entre o usuário e a rede para interceptar comunicações.
O que fazer para se proteger?
A orientação é simples: ao sair de casa, desative o Wi-Fi pelo painel de controle do celular e ative novamente apenas ao chegar a uma rede confiável.
Se for indispensável usar uma rede pública, especialistas recomendam o uso de VPN (Rede Privada Virtual), que ajuda a criptografar os dados e proteger o endereço IP.
Atenção também aos carregadores públicos
Outro alerta envolve estações públicas de carregamento USB. Portas adulteradas podem permitir acesso indevido ao aparelho. Sempre que possível, prefira carregadores portáteis ou utilize ferramentas de proteção, como antivírus.
O cuidado com pequenos hábitos no dia a dia pode reduzir significativamente os riscos de ataques digitais.